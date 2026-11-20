El interés del público no resulta difícil de entender. La propuesta reúne varios elementos que suelen funcionar especialmente bien dentro del género criminal: una investigación policial compleja, personajes enfrentados a decisiones extremas, un pasado que vuelve a convertirse en una amenaza y una historia real que añade una dimensión inquietante a todo lo que sucede en pantalla.

A diferencia de otras producciones que necesitan numerosos episodios para desarrollar sus conflictos, La ley de las bestias apuesta por una narración concentrada. Cada capítulo contribuye a construir el misterio y a revelar las consecuencias de unos acontecimientos que marcaron la vida de sus protagonistas.

La atmósfera oscura también ocupa un lugar central. La ficción combina el suspenso propio de una investigación criminal con el peso emocional de una historia que atraviesa varias décadas. No se limita a mostrar un caso policial: también explora las consecuencias personales, profesionales y sociales de las decisiones que se toman cuando una sociedad se enfrenta a un peligro extremo.

De qué trata la miniserie La ley de las bestias en Netflix

La primera parte de la historia se desarrolla en Polonia, en 1988. El país quedó conmocionado por el brutal asesinato de cuatro niños, un crimen que desencadenó una investigación policial de enorme repercusión.

La comandante Anna Bersz, interpretada por Agnieszka Grochowska, asumió la responsabilidad de dirigir las pesquisas. Su trabajo consistió en reconstruir los acontecimientos, reunir pruebas y determinar las circunstancias del crimen para identificar al responsable.

Pero la investigación no involucró únicamente a las fuerzas policiales. También apareció una figura fundamental para el desarrollo de la trama: Agnieszka Grabska, una psiquiatra interpretada por Agnieszka Zulewska.

Grabska recibió el encargo de evaluar el estado mental del principal sospechoso. Su intervención resultó determinante porque el caso exigía analizar aspectos que iban más allá de la investigación criminal tradicional.

La amistad, la responsabilidad profesional y las consecuencias de actuar bajo presión se transformaron así en algunos de los principales ejes dramáticos de la historia.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando un infanticida condenado está a punto de ser libre, el pánico regresa a Polonia y se reaviva el conflicto moral entre la investigadora principal del caso y una psiquiatra".

Tráiler oficial de La ley de las bestias en Netflix