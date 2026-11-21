Su pasado militar dejó una marca importante en su manera de actuar y en la forma en que interpreta las situaciones que debe enfrentar. Está acostumbrado a mantener el control, tomar decisiones directas y establecer límites. Sin embargo, esa actitud no siempre resulta suficiente para resolver los conflictos que aparecen en su vida cotidiana.

Su rutina cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al mundo del crimen organizado. La situación provoca una transformación en la vida del protagonista y lo obliga a involucrarse en problemas que van mucho más allá de su actividad comercial.

José Coronado construyó un protagonista que esconde mucho más de lo que muestra

Uno de los principales atractivos de Entrevías está en la interpretación de José Coronado. El actor se pone en la piel de Tirso Abantos, un personaje que combina autoridad, desconfianza, rigidez y una sensibilidad que aparece progresivamente a lo largo de la historia.

A primera vista, Tirso parece un hombre difícil de tratar. No suele expresar abiertamente sus sentimientos y mantiene una postura distante frente a quienes lo rodean. Su manera de comunicarse es directa y, en numerosas ocasiones, sus acciones transmiten más información que sus propias palabras.

Sin embargo, detrás de esa personalidad existe una preocupación permanente por las personas que quiere. La situación de su nieta representa un punto de inflexión y lo enfrenta con dificultades que no puede resolver únicamente mediante la disciplina y el carácter.

Luis Zahera sorprende con un inspector que rompe todos los esquemas

La participación de Luis Zahera representa otro de los grandes atractivos de la ficción española. El actor interpreta al inspector Ezequiel Fandiño, un policía cuya personalidad contrasta con la rigidez que caracteriza a Tirso Abantos.

Mientras el exmilitar suele actuar de acuerdo con sus principios y mantiene una postura firme frente a los conflictos, Ezequiel se caracteriza por su imprevisibilidad y su capacidad para recurrir a métodos poco convencionales.

Esta diferencia entre ambos personajes aporta dinamismo a la historia. Sus maneras de interpretar los acontecimientos y de relacionarse con las personas que los rodean generan situaciones que modifican el desarrollo de los conflictos.

Cuatro temporadas y 32 capítulos para recorrer una historia llena de conflictos

Otro de los datos que hacen atractiva a Entrevías es su extensión. La producción cuenta con cuatro temporadas y un total de 32 capítulos, una estructura que permite desarrollar diferentes acontecimientos sin extender demasiado el relato.

La cantidad de episodios ofrece una alternativa para quienes quieren comenzar una ficción y avanzar por su historia sin encontrarse con cientos de capítulos pendientes.

Cada temporada incorpora nuevos conflictos y modifica las relaciones entre los personajes. La historia mantiene como eje los acontecimientos que afectan al barrio, pero también desarrolla las consecuencias de las decisiones personales y los cambios que experimentan sus protagonistas.

Resumen de la primera temporada de Entrevías