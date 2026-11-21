La película construyó su identidad alrededor de una premisa sencilla, pero efectiva: dos hombres con habilidades para el engaño se encontraron ante una oportunidad que podía cambiar sus vidas. Sin embargo, detrás de cada movimiento aparecieron nuevas dificultades y situaciones que obligaron a los protagonistas a desconfiar incluso de sus propios aliados.

Ese universo será el que recuperará Netflix, aunque con una mirada diferente. La plataforma decidió trasladar la historia a España y desarrollar una adaptación que aproveche las posibilidades narrativas del formato de serie.

Cómo será la nueva versión de Nueve reinas en Netflix

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia.

Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado).

Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.

José Coronado, Álvaro Morte y Patrick Criado lideran el elenco

Netflix ha anunciado el inicio de rodaje de Nueve reinas, su nueva serie de ficción protagonizada por Álvaro Morte (La casa de papel, Anatomía de un instante) y Patrick Criado (La casa de papel, Amarga Navidad), que adapta la emblemática película argentina Nueve reinas, originalmente escrita y dirigida por Fabián Bielinsky y producida por Patagonik.

Nueve reinas, que ha comenzado su rodaje en Madrid, es una serie producida por LAZONA y creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes también firman el guion y actúan como productores ejecutivos junto a Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli. El proyecto está dirigido por Álex Rodrigo y Jorge Saavedra y cuenta con dirección de fotografía de Andreu Adam y Víctor Benavides y diseño de producción de Juan Pedro de Gaspar.

Completan el reparto Aura Garrido (El inocente), Jose Coronado (Legado, Entrevías) y Margarida Corceiro (Punto Nemo), entre otros.