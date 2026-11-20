Nuevas dudas sobre la intervención del abogado

La credibilidad de las afirmaciones de Fernández Codazzi también fue puesta en duda, ya que se señala que no habría presenciado los hechos que relata. Las declaraciones televisivas del exabogado surgieron después de su intervención en el debate judicial y generaron nuevos interrogantes sobre su rol en la investigación inicial.

Fuentes periodísticas recordaron que Laudelina Peña había acusado previamente a Codazzi de presionarla para mantener la versión del accidente, la cual ella luego desmintió. La citación del abogado al estrado judicial no implica una validación de sus dichos, y el paradero de Loan sigue siendo el principal interrogante sin corroboración.