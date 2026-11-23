Pero esa no es la única modificación. Wanda también explicó que cambió su manera de alimentarse y que ahora presta mucha más atención a lo que consume durante el día. Según contó, antes le costaba mantener una dieta organizada, pero actualmente sigue un esquema de alimentación incluso durante sus jornadas de trabajo.

"En mi alimentación me cuido mucho más. También acá en el camarín tengo una dieta que sigo todos los días. Antes me costaba", admitió.

Uno de los cambios más concretos tuvo que ver con los dulces. La conductora aseguró que decidió restringirlos durante un período y que solamente se permite algunos gustos durante los fines de semana.

"Trato y tengo prohibido los dulces, al menos por un período. Los fines de semana, quizás me hago algún permitido", explicó.

Sin embargo, hubo otro detalle de su rutina que sorprendió: cuando termina de trabajar y regresa del canal, también dedica tiempo a los tratamientos corporales.

"Cuando llego del canal me hago masajes drenantes", contó. Además, reveló que utiliza botas de compresión, una práctica que incorporó después de pasar muchas horas parada durante sus actividades laborales.

"Estoy muchas horas parada, entonces cuando llego a casa sí o sí me obligo a caminar bastante, de hacerme botas de compresión y masajes", detalló.

Los masajes de drenaje linfático pueden ayudar a aliviar la hinchazón asociada a la retención de líquidos, aunque no eliminan grasa corporal ni reemplazan la actividad física y una alimentación equilibrada.

Otro de los cambios importantes que hizo Wanda fue ordenar sus comidas. Según explicó, antes no tenía incorporado el desayuno y muchas veces comía de manera desorganizada. Ahora intenta respetar horarios y tener opciones saludables a mano para evitar los ataques de hambre.

"Ahora sí empecé a desayunar, acomodé todas mis comidas. Tengo como unos snacks que son saludables para cualquier momento del día, en el que me dan esos ataques en los que me quiero comer todo", confesó.

Y hasta dio un ejemplo concreto de cómo modificó sus elecciones alimenticias: "Cambié las papas fritas por los arándanos. ¡Ah, y mucha agua!".

De esta manera, Wanda dejó en claro que su cambio no responde a un único secreto, sino a una combinación de hábitos que intenta sostener todos los días: caminar largas distancias, organizar las comidas, limitar los dulces y sumar tratamientos corporales.

La empresaria no precisó cuántos kilos perdió ni en cuánto tiempo, pero sí decidió mostrar parte de la rutina que, según explicó, está detrás de los cambios que sus seguidores vienen notando. Y con una confesión sobre sus caminatas de hasta 14 kilómetros, volvió a poner su transformación física en el centro de la conversación.