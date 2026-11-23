Quién es Lara Magalí Rapallo, la influencer detenida en Pinamar

Rapallo es streamer y cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram. En las últimas semanas, su nombre también había quedado vinculado a un episodio de violencia con su ex pareja, conocido en las redes sociales como Chaipa7.

El conflicto ocurrió el 15 de octubre, cuando ambos protagonizaron una discusión durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. Después del episodio, la joven denunció a su pareja, identificada como Santiago De León Quintana, quien quedó detenido.

De acuerdo con fuentes policiales, la intervención comenzó a partir de un llamado al 911. Cuando los agentes llegaron al lugar, Rapallo relató lo sucedido y los efectivos constataron que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Parte de la discusión había circulado previamente en las redes sociales. En el video, la pareja aparece en vehículos separados mientras transita por una avenida de Vicente López y mantiene un intercambio de reproches.

En uno de los momentos de la grabación, Rapallo le advierte a De León Quintana que el seguro del vehículo estaba a su nombre y que no cubriría los daños en caso de un choque.

Ese registro fue incorporado entre los elementos que la fiscalía debía analizar para reconstruir las circunstancias previas a la denuncia.