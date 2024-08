Matías Garfunkel explicó por qué Victoria Vanucci terminó presa tras pedirle el divorcio

“Ella me pide el divorcio, yo no sabía que era bipolar. Me empiezo a desesperar. En medio de la desesperación llamó a la policía, ella no había hecho absolutamente nada. Fue todo un tema de bipolaridad mía”.

Le preguntaron si hubo violencia, él lo niega pero luego admite que cuando ella le dice esa palabra que él tanto temía, divorcio, la zamarreo.

“No un tema de violencia con sangre, o situaciones que fuesen justificables llamar a la policía”, dijo y agregó: “Cuando ella me pide el divorcio sacudirla pero nada más que bueno”.