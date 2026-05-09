Netflix estrena la temporada final de su serie más popular y todos la están esperando

De qué trata "El agente nocturno", uno de los grandes éxitos de Netflix

Desde su estreno, El agente nocturno logró posicionarse rápidamente entre las ficciones más vistas de Netflix. La combinación de acción, intriga política, espionaje y conspiraciones internacionales captó la atención de millones de usuarios alrededor del mundo.

La trama se centró en Peter Sutherland, interpretado por Gabriel Basso, un agente del FBI de perfil bajo cuya rutina cambió de manera abrupta tras recibir una llamada inesperada. Ese contacto lo arrastró hacia una red de corrupción y amenazas que involucró directamente al gobierno de Estados Unidos y a los niveles más altos del poder político.

Cada temporada mantuvo un ritmo intenso. Las persecuciones, las traiciones y los giros argumentales se transformaron en una marca registrada de la serie. Además, la producción consiguió sostener el suspenso episodio tras episodio, un aspecto que terminó consolidando a la ficción dentro del competitivo género de thrillers de espionaje.

Si bien las entregas más recientes mostraron una leve caída en la audiencia respecto de los números iniciales, el interés del público nunca desapareció. De hecho, ejecutivos vinculados a la producción valoraron especialmente algunos aspectos creativos de la tercera temporada, situación que terminó inclinando la balanza hacia la realización de una cuarta entrega final.

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Nuevos actores llegarán para el cierre definitivo de la serie

Gabriel Basso continuará liderando el elenco en el papel de Peter Sutherland, pero no estará solo. La última temporada sumará nuevas incorporaciones que ya comenzaron a despertar curiosidad entre los fanáticos.

Entre los nombres confirmados aparecen Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li y Elizabeth Lail. Por el momento, Netflix mantuvo en secreto los personajes que interpretarán cada uno de ellos, aunque todo indica que tendrán roles importantes dentro del desenlace.

La llegada de nuevos actores suele marcar momentos clave en este tipo de series. En muchas ocasiones, los personajes recién incorporados funcionan como aliados inesperados, enemigos ocultos o piezas fundamentales para resolver conspiraciones más amplias.

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Lo que esperan los fanáticos para el final de "El agente nocturno"

La gran incógnita ahora gira alrededor del desenlace de Peter Sutherland. El personaje atravesó una transformación enorme desde el comienzo de la historia. Pasó de ser un agente secundario dentro del FBI a convertirse en un protagonista central de operaciones extremadamente peligrosas.

A lo largo de las temporadas enfrentó conspiraciones, traiciones y amenazas que pusieron en riesgo tanto su vida como la estabilidad política de Estados Unidos.

Los fanáticos esperan que la cuarta temporada logre equilibrar acción y emoción. Muchos seguidores desean un cierre intenso, pero también coherente con el desarrollo psicológico del personaje principal.

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Otra de las dudas pasa por el destino de los vínculos construidos durante la serie. Las alianzas, los enemigos ocultos y las relaciones personales podrían jugar un rol determinante en los últimos episodios.

Netflix todavía no anunció una fecha oficial de estreno, pero todo indica que la expectativa crecerá a medida que avance la producción. Mientras tanto, la despedida de El agente nocturno ya comenzó a instalarse como uno de los eventos más comentados dentro del universo de series de acción y espionaje.

Tráiler oficial de "El agente nocturno": temporada 3 en Netflix