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La confesión hot de Nicole Neumann sobre su juguete íntimo que sorprendió a todos

En el programa que comparte con su hermana, Nicole Neumann hizo una declaración sin filtro sobre su intimidad y explotaron las redes. Mirá.

9 may 2026, 14:15
La confesión hot de Nicole Neumann sobre su juguete íntimo que sorprendió a todos
La confesión hot de Nicole Neumann sobre su juguete íntimo que sorprendió a todos

La confesión hot de Nicole Neumann sobre su juguete íntimo que sorprendió a todos

Por estas horas, Nicole Neumann volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, aunque esta vez no por los ya conocidos cruces mediáticos con su ex, Fabián Cubero. Esta vez la modelo sorprendió al mostrarse mucho más relajada y espontánea durante una charla en su programa de streaming, donde habló abiertamente sobre intimidad, sexualidad y placer sin ningún tipo de pudor.

Todo ocurrió en una reciente emisión de Solo con Nicki, el ciclo que conduce en el canal de streaming de Solo Deportes. Allí, acompañada por su hermana Geraldine Neumann y el resto del panel, la modelo participó de una conversación distendida en la que abordaron temas vinculados a las relaciones personales y el autoconocimiento.

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En medio del debate, una de las integrantes del programa decidió hacerle una pregunta muy directa sobre su vida íntima y quiso saber si se masturbaba. Lejos de esquivar el tema, Nicole reaccionó entre risas y respondió: “Te voy a sorprender con mi respuesta”, generando expectativa entre quienes estaban presentes en la mesa.

Después de unos segundos y sin dar demasiadas vueltas, la conductora terminó confesando con total naturalidad: “¡Obvio!”. Su respuesta provocó risas inmediatas en el estudio y dio pie a que la conversación avanzara todavía más sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad.

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El momento tomó aún más repercusión cuando apareció el tema de los juguetes sexuales. Todo comenzó luego de que Juan Otero comentara en tono humorístico que la modelo le había mostrado un “pene de goma”. Fue entonces cuando Nicole, lejos de incomodarse, respondió con una frase que rápidamente inundó redes sociales: “¿Quién no tiene uno, chicas?”, dejando en claro entre carcajadas que tiene un juguete sexual.

La escena rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios en el mundo 2.0, donde muchos usuarios destacaron la frescura con la que la modelo se refirió a un tema que todavía suele generar tabúes.

Por su parte, Geraldine Neumann también aportó su mirada durante la charla y reflexionó sobre la importancia del autoconocimiento en la sexualidad femenina. “Si vos te conocés y te conocés bien, podés guiarlo y no hace falta fingir nada”, expresó. En ese momento, Nicole remató con otra frase que no tardó en hacerse viral: “O te guiás sola”.

A diferencia de otras ocasiones en las que suele mostrarse mucho más reservada respecto de su vida privada, en esta nueva etapa dentro del streaming, Nicole Neumann dejó ver una faceta mucho más auténtica, relajada y sin filtros.

nicole neumann

Cuál es la emotiva y desconocida historia de Nicole Neumann que nadie conocía

En medio de una conversación relajada en su programa de streaming Solo con Niki, Nicole Neumann sorprendió al revelar una historia desconocida de su adolescencia que dejó a más de uno sin palabras. La modelo, acostumbrada a hablar de actualidad, familia o moda, esta vez decidió abrir una puerta poco explorada de su pasado y recordó su particular paso por la música cuando era apenas una adolescente.

Todo comenzó mientras en el ciclo repasaban canciones y recuerdos de otras épocas. En ese contexto, apareció el tema Déjame soñar, canción que formó parte de la tira juvenil Amigovios, emitida en 1995 por El Trece. Fue entonces cuando Nicole Neumann confesó que ella misma había escrito la letra del tema cuando tenía solo 13 años.

“Lo escribí cuando tenía 13 años”, contó la modelo, visiblemente movilizada por volver a conectarse con aquella etapa de su vida. La revelación generó sorpresa entre quienes seguían el streaming, ya que muchos desconocían por completo esa faceta artística de la conductora y modelo.

Si bien con el correr de los años terminó construyendo una sólida carrera en el mundo de las pasarelas y los medios, aquella experiencia vinculada a la música quedó guardada como un recuerdo muy especial de su juventud.

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El momento tomó todavía más fuerza emocional cuando en el programa sonó una nueva versión del tema interpretada por su sobrina Helena Otamendi, hija de Geraldine Neumann, junto a la banda Los power langers. Al escucharla, Nicole Neumann no pudo evitar emocionarse y revivir aquellos años con una mezcla de nostalgia y orgullo.

“Tocado y cantado por ellos hasta parece un temón, ¿entendés? Y lo escribí yo con trece años”, expresó entre risas, aunque claramente conmovida por la situación.

Impulsada por el clima íntimo que se generó durante la charla, la modelo también se animó a cantar junto a su sobrina y volver a interpretar aquella canción que marcó una etapa importante de su adolescencia. Aunque reconoció no sentirse una gran cantante, disfrutó plenamente del momento y mostró una faceta cálida, sensible y espontánea que pocas veces deja ver públicamente.

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