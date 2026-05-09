La confesión hot de Nicole Neumann sobre su juguete íntimo que sorprendió a todos

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El momento tomó aún más repercusión cuando apareció el tema de los juguetes sexuales. Todo comenzó luego de que Juan Otero comentara en tono humorístico que la modelo le había mostrado un “pene de goma”. Fue entonces cuando Nicole, lejos de incomodarse, respondió con una frase que rápidamente inundó redes sociales: “¿Quién no tiene uno, chicas?”, dejando en claro entre carcajadas que tiene un juguete sexual.

La escena rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios en el mundo 2.0, donde muchos usuarios destacaron la frescura con la que la modelo se refirió a un tema que todavía suele generar tabúes.

Por su parte, Geraldine Neumann también aportó su mirada durante la charla y reflexionó sobre la importancia del autoconocimiento en la sexualidad femenina. “Si vos te conocés y te conocés bien, podés guiarlo y no hace falta fingir nada”, expresó. En ese momento, Nicole remató con otra frase que no tardó en hacerse viral: “O te guiás sola”.

A diferencia de otras ocasiones en las que suele mostrarse mucho más reservada respecto de su vida privada, en esta nueva etapa dentro del streaming, Nicole Neumann dejó ver una faceta mucho más auténtica, relajada y sin filtros.

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Cuál es la emotiva y desconocida historia de Nicole Neumann que nadie conocía

En medio de una conversación relajada en su programa de streaming Solo con Niki, Nicole Neumann sorprendió al revelar una historia desconocida de su adolescencia que dejó a más de uno sin palabras. La modelo, acostumbrada a hablar de actualidad, familia o moda, esta vez decidió abrir una puerta poco explorada de su pasado y recordó su particular paso por la música cuando era apenas una adolescente.

Todo comenzó mientras en el ciclo repasaban canciones y recuerdos de otras épocas. En ese contexto, apareció el tema Déjame soñar, canción que formó parte de la tira juvenil Amigovios, emitida en 1995 por El Trece. Fue entonces cuando Nicole Neumann confesó que ella misma había escrito la letra del tema cuando tenía solo 13 años.

“Lo escribí cuando tenía 13 años”, contó la modelo, visiblemente movilizada por volver a conectarse con aquella etapa de su vida. La revelación generó sorpresa entre quienes seguían el streaming, ya que muchos desconocían por completo esa faceta artística de la conductora y modelo.

Si bien con el correr de los años terminó construyendo una sólida carrera en el mundo de las pasarelas y los medios, aquella experiencia vinculada a la música quedó guardada como un recuerdo muy especial de su juventud.

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El momento tomó todavía más fuerza emocional cuando en el programa sonó una nueva versión del tema interpretada por su sobrina Helena Otamendi, hija de Geraldine Neumann, junto a la banda Los power langers. Al escucharla, Nicole Neumann no pudo evitar emocionarse y revivir aquellos años con una mezcla de nostalgia y orgullo.

“Tocado y cantado por ellos hasta parece un temón, ¿entendés? Y lo escribí yo con trece años”, expresó entre risas, aunque claramente conmovida por la situación.

Impulsada por el clima íntimo que se generó durante la charla, la modelo también se animó a cantar junto a su sobrina y volver a interpretar aquella canción que marcó una etapa importante de su adolescencia. Aunque reconoció no sentirse una gran cantante, disfrutó plenamente del momento y mostró una faceta cálida, sensible y espontánea que pocas veces deja ver públicamente.