Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado en La Plata

¿Qué es un cistoadenoma parotídeo bilateral?

cistoadenoma parotídeo bilateral

Se trata de un tumor benigno que afecta a las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas. En general, este tipo de afección suele tratarse mediante una intervención quirúrgica y no está asociado a cuadros malignos.

Los cistoadenomas parotídeos suelen desarrollarse de manera lenta y, en muchos casos, se detectan a partir de un bulto o inflamación en la zona de la mandíbula o cerca del oído.

Aunque habitualmente no generan dolor, pueden provocar molestias estéticas o sensación de presión, por lo que los especialistas recomiendan su extracción y posterior análisis médico para confirmar el diagnóstico.