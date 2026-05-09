El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, recibió este sábado el alta médica luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica programada en el Hospital Italiano de La Plata.
El diputado nacional fue dado de alta luego de una cirugía programada por un cistoadenoma parotídeo bilateral.
Máximo Kirchner recibió el alta tras ser operado en La Plata
El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, recibió este sábado el alta médica luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica programada en el Hospital Italiano de La Plata.
Según el parte difundido por el centro de salud, el dirigente presentó una “buena evolución posoperatoria” y continuará con seguimiento médico ambulatorio.
Kirchner había sido operado de un cistoadenoma parotídeo bilateral, una patología benigna en las glándulas salivales. La intervención se realizó sin complicaciones.
La cirugía se conoció luego de que el propio Máximo Kirchner informara públicamente a través de sus redes sociales sobre la intervención quirúrgica programada que venía postergando.
Se trata de un tumor benigno que afecta a las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas. En general, este tipo de afección suele tratarse mediante una intervención quirúrgica y no está asociado a cuadros malignos.
Los cistoadenomas parotídeos suelen desarrollarse de manera lenta y, en muchos casos, se detectan a partir de un bulto o inflamación en la zona de la mandíbula o cerca del oído.
Aunque habitualmente no generan dolor, pueden provocar molestias estéticas o sensación de presión, por lo que los especialistas recomiendan su extracción y posterior análisis médico para confirmar el diagnóstico.