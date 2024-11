Meryl Streep deslumbra en esta serie y podría ser el mejor personaje de su carrera: dónde verla

En Only Murders in the Building, disponible en Disney+, la reconocida actriz Meryl Streep se suma en la tercera temporada para interpretar a Loretta Durkin, una actriz de perfil bajo que lucha por su gran oportunidad en Broadway. La serie, famosa por su mezcla de comedia y suspenso, introduce a Streep en una historia repleta de misterio y personajes peculiares, donde su presencia eleva el drama y la intriga a nuevos niveles.