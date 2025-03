MUBI FEST Buenos Aires 2025: fechas, cartelera de películas, entradas, precios y más

MUBI FEST no es un festival de cine convencional. Su objetivo va más allá de proyectar películas: busca crear un espacio donde el cine se viva con todos los sentidos. En cada una de sus sedes, el evento propone un recorrido sensorial, que combina exhibiciones de películas con propuestas inmersivas, debates y actividades que transforman la relación del público con la obra.

El crecimiento del festival refleja el posicionamiento global de MUBI como referente en curaduría cinematográfica. Según datos de la propia compañía, más de un millón de personas participaron en las últimas ediciones del festival en diversas ciudades, con una recepción que no ha hecho más que mejorar año tras año.

La edición 2025 será la más ambiciosa hasta la fecha, con programación simultánea en América, Europa y Asia. La presencia de Buenos Aires consolida el rol de la ciudad como epicentro cultural en la región y reafirma su vínculo con el cine como expresión artística y social.

Aunque los organizadores aún no han revelado la sede exacta del evento, se espera que el MUBI FEST Buenos Aires 2025 se desarrolle en espacios icónicos de la ciudad, conocidos por su conexión con el cine y la cultura independiente.

Las ediciones anteriores en otras ciudades se realizaron en lugares como centros culturales, museos, cines históricos y espacios al aire libre, por lo que se anticipa una propuesta igual de atractiva en la capital argentina.

Se prevé que se habilite un recorrido por distintas salas y espacios, generando una experiencia dinámica y descentralizada. Además, se ofrecerán actividades pensadas para el público general y para especialistas del sector audiovisual.

Las entradas para el MUBI FEST Buenos Aires 2025 estarán disponibles próximamente en el sitio web oficial de MUBI FEST. Si bien aún no se anunciaron los precios, se estima que se manejarán valores accesibles, tal como ocurrió en ediciones anteriores.

En muchos casos, MUBI ha ofrecido funciones gratuitas o con inscripción previa, especialmente en actividades abiertas como charlas y proyecciones en espacios públicos. También es habitual que los suscriptores de la plataforma tengan acceso prioritario o beneficios especiales, por lo que conviene estar atentos a las novedades.

Para quienes quieran asegurarse un lugar en los eventos más convocantes, la recomendación es registrarse en la web de MUBI y activar las notificaciones para recibir las actualizaciones en tiempo real.

Además de Buenos Aires, MUBI FEST 2025 se celebrará en las siguientes ciudades:

Este calendario internacional demuestra que MUBI FEST se ha convertido en un fenómeno cultural de escala global, conectando públicos diversos en torno a una pasión compartida: el cine.

DALL·E 2025-03-28 11.28.53 - An outdoor evening scene of a film festival in Buenos Aires during MUBI FEST. A large crowd is sitting on chairs and bean bags in front of a giant scr.webp