Atención fans de Netflix: llega el evento para celebrar las películas y series argentinas

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Cómo inscribirse para el evento "Hecho en Argentina" de Netflix

Netflix anunció el evento Hecho en Argentina para fans, una experiencia gratuita y abierta a todo el público que invita a celebrar las películas y series argentinas. La cita, con inscripción previa, será el sábado 2 de mayo, de 12 a 20hs, y el domingo 3 de mayo, de 11 a 19hs, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, CABA).

El evento es apto para todo público. Los menores de 16 años podrán asistir únicamente acompañados por un adulto responsable mayor de 18 años.

El formulario de inscripción online estará disponible a partir del viernes 24 de abril en las redes oficiales de Netflix. Los cupos son limitados.

Gordon Netflix 1

Netflix presentó lo "Hecho en Argentina" para 2026 y 2027

En marzo inició el rodaje de la nueva película de Santiago Mitre, que llegará en 2027. Tras la nominación al Premio Oscar® por Argentina, 1985, Mitre vuelve al ruedo con este nuevo proyecto que escribió junto a Mariano Llinás. Un thriller político protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani.

En la segunda mitad del año vuelve Ricardo Darín a la pantalla como un psicoanalista pragmático con un método muy particular en Lo dejamos acá, con Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid. Y, a fin de año se estrenará la adaptación audiovisual de la aclamada obra teatral Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

Felicidades Netflix 1

Además, tras su paso por los cines, se podrá ver Risa y la cabina del viento, la película de Juan Cabral rodada en Tierra del Fuego.

Asimismo, el fenómeno de Envidiosa llega a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada el 29 de abril. El universo carcelario de En el barro continuará expandiéndose en una tercera temporada en la que volverán Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, junto con Ana Garibaldi y Lorena Vega. Además, la ya anunciada segunda temporada de El Eternauta se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo.

El Eternauta 1

Para el 14 de agosto está confirmado el estreno de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de la diva, para anticipar la celebración de sus 80 años. Con Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.

En la segunda mitad del año los relatos literarios cobrarán vida en la pantalla con los estrenos de las miniseries Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín, basada en los cuentos de Mariana Enriquez, protagonizada por Mercedes Morán, entre otros; y Gordon, un thriller basado en la novela homónima de Marcelo Larraquy, con un reparto encabezado por Rodrigo de la Serna, y con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.