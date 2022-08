Murió Charlie: tenía 20 años y mostró el día a día de su cáncer en TikTok

“No tengo vergüenza en contar lo que me pasa. Así que decidí exponerme para combatir la desinformación y las falsedades que hay en torno a la muerte”, contó Charlie. Hace unas semanas, Charlie compartió su vuelta al hospital en TikTok: “Adivinen dónde estoy otra vez”, escribió.

A principios de mes contó que había empezado con las dosis de morfina.

charlie tik tok 2.webp

En su perfil de TikTok, la familia publicó un video de despedida que grabó Charlie con la canción de Bad Bunny “Un verano sin ti”, en el que dedica a sus seguidores su último mensaje: “Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida”.

En el video ya que fue visto por más de 20 millones de personas, Charlie resume la filosofía que lo acompañó durante su enfermedad. “Vive y deja vivir”, dice en un momento de la grabación “Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y estoy agradecido. No pido mucho”.