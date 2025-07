Marín exclusivo en A24: adelantó inversión en YPF para avanzar con el Oleoducto Vaca Muerta Sur

Sobre la producción de Vaca Muerta, expresó que Argentina atraviesa "un período de crecimiento extraordinario" y diagnosticó que el país "va a exportar entre 30 y 40 mil millones de dólares por año" para 2030.

Al manifestar su entusiasmo por el crecimiento proyectado, Marín comentó: "Tengo tanta adrenalina de trabajar en la YPF que llego a las 7 de la mañana, estoy todo el día trabajando y estoy absolutamente contento de hacerlo"

"Y no me voy a tomar vacaciones por 8 años hasta que me vaya. Nos vamos a quedar 8 años. Y lo que yo veo es que el aporte que estamos haciendo toda la industria a la Argentina es excelente y este es el momento, y voy a dejar la vida para lograrlo", prometió.

La restricción del uso del gas por la ola polar

El titular de YPF se refirió a los inconvenientes que se registraron esta semana en el acceso al gas que afectó a varias zonas, entre ellas, Mar del Plata. Sobre este evento, Martín explicó que "la ola de frío y el consumo de gas fue batiendo récord todos los días, y hubo problemas operativos en dos yacimientos que bajaron la producción por un día, de unos 27 millones de metros cúbicos, y eso lo que hizo es bajar la presión".

"Pasa todos los inviernos, y va a seguir pasando, de que los días más fríos del año hay que bajar contratos internos interrumpibles. El GNC es un contrato interrumpible", amplió.

El precio de la nafta

Consultado por el precio de la nafta, tras el fallo adverso contra Argentina de la jueza norteamericana, Marín sostuvo que "no tiene nada que ver una cosa con la otra". "La nafta depende del precio del petróleo, del precio de los biocombustibles y de los impuestos", remarcó.

Y sobre la política de la empresa nacional de aplicar una tarifa diferenciada por cargar nafta en horario nocturno, Martín comparó: "A las 3 de la mañana por cada litro que se consume, a las 8 de la mañana compran 40 y a las seis de la tarde, 45".

"A la noche perdemos plata pero es un servicio esencial que nunca vamos a dejarlo", señaló y detalló que tras el anuncio de la medida hubo un "25% de aumento de demanda de la noche".