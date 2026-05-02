Sorpresa total: Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero e hizo un tajante pedido

La confirmación llega en un contexto cargado de versiones que apuntan a una presunta infidelidad por parte de la bailarina. Días atrás, el panelista Pepe Ochoa había dado detalles en el ciclo LAM (América TV), donde deslizó la posibilidad de un episodio que habría desencadenado la crisis. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, relató al aire, sumando más tensión al tema.

Finalmente, frente a la repercusión que tomó el caso, Lamela cerró su descargo con un pedido claro y directo, apelando a la sensibilidad del público y los medios. “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”, concluyó.

Adabel Guerrero y Martín Lamela con Lola

Cuál fue la extraña reacción de Adabel Guerrero cuando PrimiciasYa le consultó por los rumores de separación de Martín Lamela

A mediados del mes de abril que acaba de terminar, desde LAM (América TV) lanzaron una información bomba de una aparente crisis y rumores de separación para una pareja del medio que lleva 15 años juntos: Adabel Guerrero y Martín Lamela.

Fue Pepe Ochoa quien amplió en los detalles de la información que maneja sobre la fuerte crisis que estaría viviendo la pareja, padre de la pequeña Lola.

El periodista precisó que la actriz y bailarina habría tenido un "traspié" con un hombre del mismo complejo donde vive con su familia y eso habría llegado a oídos de su marido.

“Lo que me cuentan a mí es que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró porque habría sido alguien del country con el que compartía”, aseguró el panelista.

adabel guerrero martin lamela

Ante esta situación, Ochoa comentó que esto motivó una fuerte crisis entre los dos e incluso la artista ya estaría buscando otro lugar donde vivir. “Martín se enteró y obviamente está muy triste. Y a raíz de esto, básicamente, crisis y se están separando, y que ella está buscando mudarse a Capital, para estar más cerca”, agregó.

En tanto, el panelista comentó que desde la producción se contactaron con la actriz y bailarina quien respondió: "No sé, ni idea", mientras que Pepe Ochoa remarcó que ella no le respondió sus consultas por este tema durante varios días. "Nunca me contestó el teléfono", aseguró el panelista. "Yo le escribí, le pregunté si se había separado y me dijo: por ahora no", sumó Ángel de Brito.

Lo cierto es que PrimiciasYa dialogó con Adabel Guerrero apenas unas horas después de la versión difundida para ofrecerle el espacio para aclarar la situación, pero llamativamente la bailarina optó por responder.

"No, no me interesa aclarar nada. Tranqui", expresó de manera contundente sin responder a la siguiente consulta y evitando así entrar en detalles de su actual relación con Martín Lamela tras la gran crisis que superaron en 2015, volviendo a apostar al amor hasta ahora, cuando finalmente fue el empresario quien confirmó oficialmente la ruptura definitiva.