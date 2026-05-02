El sorprendente cambio físico de Gonzalo Higuaín que se volvió viral en redes sociales

Retirado desde 2022 tras su paso por Inter Miami, Higuaín lleva una vida lejos de los flashes. En los últimos años se lo vio más vinculado a la formación de juveniles, fue Player Development Coach en el Inter Miami II junto a su hermano Federico, al pádel, donde incluso salió campeón en 2024, y, sobre todo, a disfrutar de la tranquilidad que se ganó tras más de 300 goles en su carrera.

Esta no es la primera vez que su imagen genera revuelo. Durante su etapa en la Major League Soccer, ya había mostrado una barba densa que inspiró memes y bromas. Ahora, con 38 años y varios años de retiro, el cambio físico es aún más notorio.