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El sorprendente cambio físico de Gonzalo Higuaín que se volvió viral en redes sociales

El exdelantero de Real Madrid y la Selección Argentina fue visto en Miami con un look muy distinto al de su etapa como profesional.

Gonzalo Higuaín fue visto en Miami con un look muy distinto al de su etapa como profesional.

Gonzalo Higuaín fue visto en Miami con un look muy distinto al de su etapa como profesional.

No es una imagen realizada con inteligencia artificial. Se trata del nuevo look de Gonzalo Higuaín, con el que sorprendió a usuarios en redes sociales, quienes se preguntaban si realmente se trataba del exgoleador del Real Madrid y la Selección Argentina.

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El exdelantero de River Plate, Juventus y Chelsea fue captado en una tienda de artículos deportivos en Miami, luciendo una barba tupida y un estilo relajado, con una musculosa y ropa cómoda. La foto, tomada junto a un fanático que se cruzó con él, se viralizó rápidamente.

No es IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual”, fue el mensaje que escribió el usuario de X, antes Twitter, Marcos Mondría para acompañar la imagen citada, que generó miles de likes y retuits en cuestión de horas.

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Retirado desde 2022 tras su paso por Inter Miami, Higuaín lleva una vida lejos de los flashes. En los últimos años se lo vio más vinculado a la formación de juveniles, fue Player Development Coach en el Inter Miami II junto a su hermano Federico, al pádel, donde incluso salió campeón en 2024, y, sobre todo, a disfrutar de la tranquilidad que se ganó tras más de 300 goles en su carrera.

Esta no es la primera vez que su imagen genera revuelo. Durante su etapa en la Major League Soccer, ya había mostrado una barba densa que inspiró memes y bromas. Ahora, con 38 años y varios años de retiro, el cambio físico es aún más notorio.

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