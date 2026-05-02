El inesperado sincericidio de Wanda Nara sobre su debut actoral: qué es lo que más le cuesta

"Estoy muy feliz y contenta. Hay un grupo hermoso de trabajo, es todo un mundo nuevo para mí, estoy conociendo y metiéndome en un desafío enorme", expresó al comienzo de la charla, dejando entrever cierto cansancio lógico por el ritmo de rodaje, aunque con evidente satisfacción por lo que está viviendo.

En la misma línea, explicó qué la impulsó a aceptar esta propuesta sin dudarlo demasiado. "Me encanta hacer cosas que me motiven, que me saquen del lugar de comodidad. Estaba muy tranquila con la conducción, pero el cine es algo nuevo", aseguró, dejando en claro su interés por seguir explorando otros caminos profesionales.

Wanda Nara rodaje cine 1

Fue entonces cuando Wainraich profundizó en el aspecto más técnico del trabajo actoral y quiso saber cómo le resultó enfrentarse al desafío de aprender guiones y desenvolverse en escena. Lejos de esquivar la pregunta, Wanda fue totalmente honesta: "Fue todo un trabajo. Yo pensaba que no me iba a poder memorizar ni dos o tres palabras seguidas, pero la responsabilidad y el respeto hacia los compañeros hace que te estudies todo".

Sobre el final, entre risas, reconoció un rasgo muy propio de su personalidad que influyó en este proceso: "Me costó porque yo soy muy volada, pero también soy muy responsable con el trabajo". Además, se mostró conforme con el equipo que la acompaña, destacando la mezcla de actores uruguayos y argentinos, aunque evitó dar más detalles para no tener inconvenientes.

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Así, Wanda Nara vuelve a demostrar su capacidad de reinvención y se lanza con decisión a una nueva faceta artística que, según dejó ver, ya la tiene completamente atrapada.

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Cuáles son las primeras imágenes de Wanda Nara en su debut como actriz en la película "¿Querés ser mi hijo?"

La filmación de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica que tiene a Wanda Nara al frente de su primer protagónico en cine, ya completó sus primeros días de trabajo y comenzó a generar expectativa con la difusión de sus primeras postales. En este proyecto, la empresaria y conductora comparte pantalla con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, entre otras figuras que integran el elenco.

Dentro de la trama, Wanda se pone en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que atraviesa un duro golpe personal tras descubrir una traición amorosa. A partir de ese momento, decide volver a su antiguo departamento, donde inicia una nueva etapa. Es en ese contexto donde se cruza con Javier, un joven de 23 años que vive en el mismo edificio. A partir de una situación inesperada, ella le propone que finja ser su hijo durante una entrevista laboral. Lo que empieza como una estrategia improvisada pronto se complejiza y da lugar a un vínculo sentimental, marcado por la diferencia generacional.

¿QUERES SER MI HIJO_3.

Muy involucrada con este nuevo desafío, la propia Wanda Nara compartió cómo vive esta experiencia profesional. “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso", expresó, dejando en claro el nivel de dedicación que le demanda este proyecto.

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Detrás de la realización se encuentran Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4, junto a Telefe Studios como socio en la co-producción. La dirección está en manos de Hernán Guerschuny, mientras que Pablo Ini acompaña a la protagonista en su preparación actoral para encarar este nuevo rol.

¿QUERES SER MI HIJO_3.

Cabe destacar que la película es la adaptación local de una reconocida comedia mexicana que tuvo como protagonistas al influencer Juanpa Zurita y a Ludwika Paleta. Las grabaciones dieron inicio el pasado sábado en Montevideo y continuarán desarrollándose entre Uruguay y Argentina. Según lo previsto, el estreno está programado para fin de año en salas de todo el país.