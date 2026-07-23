Netflix estrenó la serie corta más esperada del año y apenas tiene 10 capítulos

Lo que parecía ser un proceso médico complejo pronto toma un rumbo completamente inesperado. Los estudios genéticos arrojan un resultado que nadie imaginaba y abren la puerta a una verdad que permaneció oculta durante años.

A partir de ese momento, la tranquilidad de dos familias comienza a desmoronarse. La posibilidad de que exista otro hombre con un vínculo biológico con la joven cambia por completo el escenario y obliga a todos los involucrados a enfrentarse con preguntas que nunca pensaron responder.

"El otro padre", mucho más que un thriller

Aunque el misterio impulsa buena parte de la trama, El otro padre busca ir más allá de los giros argumentales propios del género. La serie utiliza esa revelación inicial para desarrollar un conflicto profundamente humano.

Lejos de ofrecer respuestas simples, la ficción deja que sean los propios personajes quienes enfrenten esas dudas mientras intentan reconstruir una realidad que cambia de un momento a otro.

Cada episodio incorpora nuevos elementos que ayudan a comprender cómo se llegó hasta ese punto. Viejas decisiones, silencios prolongados y situaciones del pasado comienzan a adquirir un significado completamente distinto.

La serie construye el suspenso dosificando la información y permitiendo que el espectador descubra los hechos al mismo ritmo que los protagonistas.

Esa estrategia mantiene el interés durante toda la temporada y convierte a cada revelación en una pieza importante dentro de una historia donde prácticamente nadie sale ileso cuando la verdad finalmente aparece.

El elenco principal de "El otro padre"

Silvia Navarro

Manolo Cardona

Erik Hayser

Paola Núñez

Azul Guaita

Sebastián Dante

Emilio Osorio

Pamela Moreno

Romina Poza

Por qué puede convertirse en una de las series más comentadas

El interés que despierta la producción reside en que aborda situaciones con las que muchas personas pueden identificarse desde el plano emocional.

La necesidad de proteger a la familia, el peso de los secretos, el valor de la verdad y la construcción de la identidad son temas universales que atraviesan toda la historia.

Además, el formato de diez episodios permite que la trama avance con rapidez sin dejar de profundizar en cada uno de sus personajes.

Cada capítulo incorpora nuevas preguntas mientras las respuestas aparecen de forma gradual, manteniendo el suspenso hasta el desenlace.

Cuándo se estrena "El otro padre" en Netflix

El otro padre ya forma parte del catálogo internacional de Netflix y está disponible desde el 22 de julio de 2026.

Con diez episodios, la producción se presenta como una de las principales apuestas latinoamericanas de la plataforma para esta temporada y busca captar la atención tanto de quienes disfrutan de los thrillers como de los dramas familiares cargados de emociones.

Mirá el tráiler oficial de "El otro padre" en Netflix