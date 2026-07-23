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Pancitos chips caseros: la receta para que salgan esponjosos y dorados como en la panadería

Con una miga suave, un sabor ligeramente dulzón y el brillo característico de las panaderías, esta receta permite preparar en casa los clásicos pancitos chips que nunca faltan en cumpleaños y reuniones familiares.

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Los pancitos chips son un clásico de los cumpleaños y reuniones familiares en Argentina. Foto: captura de YouTube Vivo afuera.

Los pancitos chips son un clásico de los cumpleaños y reuniones familiares en Argentina. Foto: captura de YouTube "Vivo afuera".

No hay cumpleaños, evento o reunión familiar en Argentina donde no esté presente una bandeja de sándwiches preparados con pancitos chips. Su textura esponjosa, su sabor sutilmente dulzón y ese brillo característico los convierten en uno de los infaltables de cualquier catering o mesa de picada.

Leé también Pan de leche casero: la receta fácil para preparar miguelitos suaves y esponjosos
Los panes de leche, también conocidos como miguelitos, son un clásico de las panaderías argentinas. 

Aunque suelen asociarse al clásico relleno de jamón y queso, también pueden combinarse con otros ingredientes como salame, pollo o diferentes fiambres. La clave está en conseguir un pan tierno, liviano y con una miga perfecta para acompañar cualquier preparación.

A diferencia del tradicional pan de pebete argentino, que suele tener una miga más húmeda y un sabor más neutro, el pancito chip se destaca por una mayor proporción de huevo y azúcar. Esta combinación permite lograr una miga más tierna y con ese toque ligeramente dulce que lo convirtió en un clásico.

Para obtener un resultado similar al de las panaderías, hay dos puntos fundamentales: respetar los tiempos de levado y aplicar el tradicional chuño, una preparación a base de maicena y agua que aporta el brillo final.

Ingredientes para preparar pancitos chips caseros

Rinde aproximadamente 35 panes medianos.

  • 900 gramos de harina de trigo 000
  • 336 gramos de leche tibia (a unos 36 °C)
  • 10 gramos de levadura instantánea
  • 112 gramos de azúcar
  • 16 gramos de sal
  • 4 huevos (aproximadamente 200 gramos)
  • 96 gramos de manteca blanda

Ingredientes para el chuño (opcional)

  • 250 gramos de agua
  • 10 gramos de maicena

Cómo hacer pancitos chips caseros paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Vivo afuera").

1. Preparar la levadura

Colocar la leche tibia en un recipiente junto con 12 gramos del azúcar total y la levadura. Mezclar y dejar reposar unos minutos.

Es importante que la leche esté tibia y no caliente, ya que una temperatura elevada puede afectar el proceso de fermentación. Si se utiliza levadura fresca, la cantidad recomendada es de entre 20 y 25 gramos.

2. Preparar la masa

En un bowl amplio o en la batidora colocar la harina, la sal y el azúcar restante. Integrar bien los ingredientes secos.

Luego sumar la mezcla de leche y levadura e incorporar los huevos de a uno mientras se mezcla hasta obtener una masa uniforme.

3. Incorporar la manteca

Agregar la manteca blanda de manera gradual. Durante este proceso la masa puede parecer que se separa, pero continuará absorbiendo la grasa hasta lograr una textura homogénea.

Un punto clave es no agregar harina extra, aunque la masa parezca pegajosa durante el amasado.

4. Primer levado

Tapar la masa y dejarla reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. El proceso puede demorar entre 60 y 90 minutos, según la temperatura ambiente.

Una opción práctica es colocarla dentro del horno apagado con la luz encendida para generar un ambiente templado.

5. Formar los pancitos

Una vez que la masa haya levado, desgasificar suavemente y dividir en bollos de entre 45 y 47 gramos cada uno.

Ubicarlos en una fuente con papel antiadherente dejando poco espacio entre ellos. Al crecer durante el segundo levado, deben llegar a tocarse ligeramente para conservar mejor la humedad durante la cocción.

6. Segundo levado

Cubrir los bollitos y dejarlos reposar nuevamente hasta que dupliquen o incluso tripliquen su tamaño.

Este paso es fundamental para conseguir una miga liviana y aireada.

7. Hornear los pancitos chips

Precalentar el horno a 200 °C.

Antes de llevarlos al horno, pintar los panes con una mezcla de huevo y leche para lograr una superficie dorada.

Cocinar durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados. Para un resultado más preciso, el control de temperatura interna es clave: debe encontrarse entre 94 y 96 °C para asegurar una cocción perfecta.

8. El secreto del brillo: cómo preparar el chuño

Para conseguir el acabado brillante típico de los pancitos chips de panadería, mezclar el agua con la maicena y cocinar hasta que la preparación espese.

Pintar los panes con esta mezcla apenas salen del horno, cuando todavía están calientes.

9. Enfriado y conservación

Pancitos chips: el secreto est&aacute; en el levado, la cocci&oacute;n y un truco para lograr el acabado perfecto.

Pancitos chips: el secreto está en el levado, la cocción y un truco para lograr el acabado perfecto.

Dejar enfriar los pancitos sobre una rejilla para evitar que acumulen humedad en la base.

Una vez fríos, pueden consumirse en el momento o guardarse en el freezer ya cocidos para tenerlos listos ante una próxima reunión.

Con esta receta, los clásicos pancitos chips argentinos quedan suaves, brillantes y con una miga ideal para acompañar el clásico relleno de jamón y queso, además de otras combinaciones de fiambres y rellenos.

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