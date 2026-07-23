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Qué ver en Netflix: la serie turca que está sorprendiendo a todos y es ideal para maratonear

Esta es una de las series turcas más originales de Netflix y conquista con una historia que rompe todos los esquemas del género.

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Qué ver en Netflix: la serie turca que está sorprendiendo a todos y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie turca que está sorprendiendo a todos y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Las series turcas en Netflix lograron consolidarse como uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años. "Hakan, el protector" es una clara muestra de esa evolución. Lejos de apostar únicamente por romances imposibles o dramas familiares, esta serie decidió presentar una historia donde la acción, la fantasía y la mitología ocupan el centro de la escena.

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Con cuatro temporadas y un total de 32 episodios, la ficción propone una aventura que combina elementos sobrenaturales con la historia de Estambul, dando forma a un universo distinto al que suele ofrecer este tipo de producciones.

El resultado es una serie que logró captar la atención de miles de espectadores alrededor del mundo y que continúa siendo una de las propuestas más originales dentro del catálogo de Netflix.

De qué trata "Hakan, el protector" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Un joven habitante de la moderna Estambul descubre sus lazos con una antigua orden secreta y se dispone a salvar a su ciudad de un enemigo inmortal".

La historia sigue a Hakan, un joven aparentemente común que lleva una vida sencilla en Estambul. Todo cambia cuando descubre que pertenece a una antigua orden encargada de proteger la ciudad de una amenaza que lleva siglos oculta.

A partir de ese momento, el protagonista comprende que posee un destino del que no puede escapar. Su misión consiste en enfrentarse a enemigos inmortales que buscan alterar el equilibrio de la ciudad y poner en riesgo a toda la humanidad.

Aunque recibe poderes especiales y una importante responsabilidad, Hakan no acepta inmediatamente ese nuevo papel. Sus dudas, sus miedos y la resistencia inicial a convertirse en héroe forman parte del desarrollo del personaje y le aportan una dimensión mucho más humana.

Una serie turca que rompe con los grandes clásicos de Turquía

Durante años, las ficciones turcas estuvieron asociadas principalmente a historias románticas cargadas de emociones intensas, conflictos familiares y relaciones imposibles.

Sin embargo, la industria audiovisual turca comenzó a experimentar con otros géneros y a demostrar que podía ofrecer propuestas muy diferentes. La incorporación de historias de ciencia ficción, fantasía, terror y acción abrió una nueva etapa para este tipo de series, que poco a poco comenzaron a diversificar sus argumentos.

En ese contexto apareció Hakan, el protector, una producción que decidió dejar en un segundo plano el romance para construir un relato donde el destino, los poderes sobrenaturales y una antigua misión se convierten en los verdaderos protagonistas.

El auge de las series turcas en las plataformas

El crecimiento internacional de las producciones turcas no ocurrió por casualidad. Las plataformas de streaming permitieron que estas historias llegaran a millones de hogares en todo el mundo y ampliaran considerablemente su audiencia.

Netflix fue una de las compañías que más apostó por este contenido, incorporando tanto dramas tradicionales como producciones originales que exploraron nuevos caminos narrativos.

Ese cambio permitió que muchos espectadores descubrieran propuestas completamente distintas a las que estaban acostumbrados.

Estas apuestas demostraron que la ficción turca puede desenvolverse con comodidad en géneros mucho más amplios que el drama romántico.

Cuántas temporadas tiene "Hakan, el protector" en Netflix

Con 32 episodios distribuidos en cuatro temporadas, Hakan, el protector ofrece una historia que evoluciona de manera constante y amplía su universo capítulo tras capítulo.

Cada temporada incorpora nuevos desafíos, personajes y revelaciones que mantienen el interés del espectador sin abandonar el eje principal de la trama.

La combinación de misterio, mitología y referencias culturales convierte a esta producción en una alternativa ideal para quienes buscan una serie turca distinta a las tradicionales historias románticas.

Su propuesta demuestra que la televisión turca continúa ampliando sus horizontes y explorando nuevos géneros, ofreciendo contenidos capaces de competir con grandes producciones internacionales sin perder su identidad.

Tráiler oficial de "Hakan, el protector" en Netflix

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