¿Juega Leandro Paredes? La sorpresiva formación de Boca para enfrentar a O'Higgins por la Copa Sudamericana

En el sector defensivo, las complicaciones físicas alteraron los planes originales de la conducción técnica. Leandro Lozano, el tercero de los refuerzos, no pudo terminar la práctica de este martes por un problema físico y es baja, por lo cual Arruabarrena sorprendería con la aparición del juvenil Dylan Gorosito. Esta determinación se complementa con la situación del resto de los laterales del plantel, ya que Juan Barinaga y Marcelo Weigandt no son considerados por el DT.

Cómo vuelve Leandro Paredes y cuál es la alineación confirmada ante O'Higgins

El mediocampista central será de la partida en el eje del campo de juego a pesar de la dolencia física que arrastra desde el Mundial.

El capitán del equipo solicitó estar presente en la jornada continental tras su regreso al país. Por otra parte, Paredes ya se sumó al plantel tras haber disputado el Mundial con la Selección Argentina y, pese a que durante los últimos partidos de la Copa del Mundo sufrió una fisura en una de sus costillas, quiere estar el jueves ante el conjunto chileno. El capitán será titular por Santiago Ascacíbar.

En cuanto a la columna vertebral de la alineación, ¿quiénes se mantendrían? Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Delgado, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

De este modo, la posible formación de Boca vs. O'Higgins, por la Copa Sudamericana para disputar el cruce de ida en La Bombonera quedaría conformada con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.