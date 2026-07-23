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¿Juega Leandro Paredes? La sorpresiva formación de Boca para enfrentar a O'Higgins por la Copa Sudamericana

Este jueves a las 21.30, Boca recibe al equipo chileno en La Bombonera por la ida de 16avos de final. Rodolfo Arruabarrena prepara cuatro variantes clave en el Xeneize.

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Leandro Paredes jugará ante OHiggins. (Foto: Prensa Boca) 

Leandro Paredes jugará ante O'Higgins. (Foto: Prensa Boca) 

El club de la Ribera inicia su recorrido en la segunda competencia continental tras su participación en la máxima cita de clubes del continente. Este jueves, desde las 21.30, Boca recibe en La Bombonera a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. Luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores de la mano de Claudio Úbeda, el Xeneize cayó al segundo torneo en prestigio del continente y, ya con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, buscará dar el primer paso hacia el objetivo de volver a levantar un título internacional.

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De cara al compromiso en condición de local, el director técnico busca consolidar el funcionamiento colectivo exhibido en su última presentación oficial. En cuanto a la formación, la idea del Vasco es mantener la misma base que venció con contundencia a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, la alineación inicial presentará retoques estratégicos: habría cuatro modificaciones, al ya contar con los refuerzos y la vuelta de Leandro Paredes.

Qué refuerzos debutarán y quiénes quedan fuera en el Boca de Arruabarrena

La nómina de incorporaciones recientes se suma a las variantes tácticas en la última línea y en el frente de ataque.

Las gestiones contractuales cerradas en los últimos días permitieron la habilitación inmediata de dos caras nuevas en el esquema principal. Álvaro Montero y Sebastián Villa, los dos refuerzos que firmaron sus contratos a fines de la semana pasada y se entrenan con el grupo desde el fin de semana, fueron incluidos en la lista de buena fe y podrían ir de arranque este jueves. El arquero reemplazaría a Leandro Brey, mientras que el delantero ingresaría por Alan Velasco.

En el sector defensivo, las complicaciones físicas alteraron los planes originales de la conducción técnica. Leandro Lozano, el tercero de los refuerzos, no pudo terminar la práctica de este martes por un problema físico y es baja, por lo cual Arruabarrena sorprendería con la aparición del juvenil Dylan Gorosito. Esta determinación se complementa con la situación del resto de los laterales del plantel, ya que Juan Barinaga y Marcelo Weigandt no son considerados por el DT.

Cómo vuelve Leandro Paredes y cuál es la alineación confirmada ante O'Higgins

El mediocampista central será de la partida en el eje del campo de juego a pesar de la dolencia física que arrastra desde el Mundial.

El capitán del equipo solicitó estar presente en la jornada continental tras su regreso al país. Por otra parte, Paredes ya se sumó al plantel tras haber disputado el Mundial con la Selección Argentina y, pese a que durante los últimos partidos de la Copa del Mundo sufrió una fisura en una de sus costillas, quiere estar el jueves ante el conjunto chileno. El capitán será titular por Santiago Ascacíbar.

En cuanto a la columna vertebral de la alineación, ¿quiénes se mantendrían? Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Delgado, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

De este modo, la posible formación de Boca vs. O'Higgins, por la Copa Sudamericana para disputar el cruce de ida en La Bombonera quedaría conformada con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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