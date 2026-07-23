Confirmado: por qué el 25 de julio será feriado

¿Por qué el 25 de julio es feriado en Argentina?

Aunque muchas personas pensaron que podría tratarse de un nuevo feriado nacional o de un decreto especial, el 25 de julio únicamente será feriado en la provincia de Mendoza.

Ese día se celebra el Día del Santo Patrono Santiago Apóstol, una festividad profundamente arraigada en la historia mendocina y una de las celebraciones religiosas más representativas de la provincia.

La figura de Santiago Apóstol ocupa un lugar destacado dentro de la tradición católica y, en Mendoza, su festividad forma parte del patrimonio cultural desde hace generaciones. Cada año se realizan actividades religiosas, encuentros comunitarios y distintos homenajes que recuerdan al patrono provincial.

Lejos de ser una medida reciente, el feriado está vigente desde hace casi cinco décadas. Fue incorporado oficialmente al calendario mediante la Ley Provincial N.º 4.081, sancionada en 1976, motivo por el cual no depende de ninguna decisión del Gobierno nacional ni de un decreto extraordinario.

Por esa razón, la fecha mantiene exactamente el mismo alcance todos los años, independientemente del calendario nacional de feriados.

Feriado del 25 de julio: por qué solo beneficia a Mendoza

Una de las principales dudas que surgieron en los últimos días fue si este feriado alcanzaría a todo el país.

La respuesta es no.

Al tratarse de un feriado provincial, únicamente tiene efectos dentro del territorio mendocino.

Esto significa que las oficinas públicas provinciales, numerosos organismos estatales y distintas actividades adaptan su funcionamiento conforme a la normativa local.

Mientras tanto, el resto de las provincias continuará desarrollando sus actividades habituales, sin modificaciones en el calendario escolar, comercial o administrativo.

Este tipo de diferencias son habituales en Argentina, donde existen numerosas provincias que cuentan con feriados propios vinculados a aniversarios fundacionales, patronos religiosos o acontecimientos históricos locales.

En consecuencia, aunque el 25 de julio figure como feriado en algunos calendarios digitales o aplicaciones, eso no implica que tenga validez en todo el territorio nacional.

¿Quiénes descansarán durante el feriado del 25 de julio?

El beneficio alcanzará principalmente a las personas que trabajan o desarrollan actividades en la provincia de Mendoza, donde la jornada será considerada feriado por la conmemoración del Santo Patrono Santiago Apóstol.

Entre quienes podrán verse alcanzados por la medida se encuentran trabajadores de organismos públicos provinciales, empleados de distintas dependencias y sectores que respetan el calendario oficial mendocino.

Sin embargo, la modalidad de trabajo puede variar según cada actividad, especialmente en el sector privado.

Como sucede con otros feriados provinciales, existen servicios considerados esenciales o actividades comerciales que pueden continuar funcionando normalmente, siempre respetando las condiciones laborales previstas por la legislación vigente y los convenios colectivos correspondientes.

En esos casos, las empresas deberán aplicar las disposiciones que correspondan respecto al trabajo durante un feriado, de acuerdo con la normativa laboral.

¿Qué ocurrirá en el resto del país?

Para millones de argentinos la respuesta es sencilla: el viernes continuará siendo un día laboral normal y el sábado mantendrá el esquema habitual del fin de semana.

No habrá suspensión de clases, cambios en la administración pública nacional ni alteraciones en el funcionamiento de bancos, oficinas o empresas fuera del territorio mendocino por esta celebración.

Es decir que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Chubut, Neuquén, Río Negro y el resto de las provincias mantendrán su cronograma habitual.

Por ese motivo, quienes esperaban una jornada adicional de descanso deberán aguardar a los próximos feriados establecidos en el calendario nacional.

¿Habrá un nuevo fin de semana largo?

Una de las consultas que más se repitió durante los últimos días fue si el feriado del 25 de julio daría lugar a un nuevo fin de semana largo.

La respuesta vuelve a ser negativa.

Si bien el 25 de julio coincide con un fin de semana, en 2026 cae sábado, circunstancia que modifica completamente el efecto que suele tener esta fecha cuando coincide con un día hábil.

Para la mayoría de los trabajadores que descansan los sábados, no habrá ninguna diferencia respecto de un fin de semana común.

Al no tratarse de un feriado nacional ni de un feriado trasladable, tampoco existe la posibilidad de crear un puente turístico que extienda el descanso.

En consecuencia, el calendario nacional permanecerá sin cambios antes del inicio de agosto.

¿Por qué este feriado tiene menos impacto en 2026?

Los especialistas en calendarios laborales explican que el verdadero efecto de un feriado depende en gran medida del día de la semana en que cae.

Cuando una fecha festiva coincide con un martes o un jueves, suele abrir la puerta a puentes turísticos o fines de semana largos que favorecen el turismo interno y el descanso de millones de personas.

En cambio, cuando el feriado cae sábado o domingo, su incidencia disminuye considerablemente.

Eso es precisamente lo que ocurre este año con el 25 de julio, ya que una enorme cantidad de trabajadores ya tiene ese día como parte de su descanso semanal.

Por esa razón, el movimiento turístico adicional será mucho menor que en otras oportunidades, especialmente fuera de Mendoza.

El calendario de feriados provinciales en Argentina

Argentina cuenta con un sistema que combina feriados nacionales con feriados provinciales y municipales, lo que hace que algunas fechas sean válidas únicamente dentro de determinadas jurisdicciones.

Estos días especiales suelen estar relacionados con:

Patronos religiosos.

Fundaciones de ciudades o provincias.

Aniversarios históricos.

Conmemoraciones culturales de carácter local.

Cada provincia posee la facultad de incorporar estas celebraciones a su calendario oficial mediante leyes propias.

Por ese motivo, es habitual que determinadas fechas aparezcan como feriado solo para algunos argentinos, mientras que el resto del país desarrolla sus actividades con absoluta normalidad.

Santiago Apóstol, una celebración con fuerte tradición en Mendoza

La conmemoración de Santiago Apóstol forma parte de la identidad histórica mendocina.

Cada 25 de julio, numerosas comunidades religiosas organizan celebraciones litúrgicas, procesiones y encuentros que reúnen a fieles de distintos puntos de la provincia.

Más allá de su dimensión espiritual, la fecha representa una tradición profundamente vinculada con la historia de Mendoza, razón por la cual continúa formando parte del calendario oficial desde hace décadas.

Con el paso del tiempo, esta celebración logró mantenerse vigente incluso frente a los cambios registrados en el calendario nacional de feriados.

El feriado del 25 de julio no modificará el calendario nacional

En definitiva, el esperado feriado del 25 de julio no traerá un nuevo descanso para la mayoría de los argentinos.

La fecha continuará siendo una celebración exclusiva de Mendoza, donde se honra al Santo Patrono Santiago Apóstol conforme a una ley provincial vigente desde 1976.

Además, al coincidir con un sábado en 2026, el impacto será mucho menor que el registrado en otros años, ya que no dará origen a un puente turístico ni generará un fin de semana extra largo.

Así, el calendario nacional permanecerá sin modificaciones antes de la llegada de agosto, mientras que únicamente los mendocinos alcanzados por la normativa provincial podrán conmemorar esta tradicional jornada festiva.