Netflix estrenó una miniserie de 8 episodios y está inspirada en una historia real

El fiscal Jim Hardin decidió imputar a su esposo, el novelista Michael Peterson, lo que transformó el caso en un fenómeno judicial y mediático. Para su defensa, Peterson contrató a David Rudolf, uno de los letrados más reconocidos del sur del país.

La historia dio un giro definitivo cuando el cineasta francés Jean-Xavier de Lestrade decidió documentar todo el proceso judicial. Así nació en 2004 la docuserie The Staircase, considerada por muchos como la piedra fundacional del true crime moderno.

De qué trata "La escalera", la nueva serie en Netflix

Más de 20 años después del caso original, la historia volvió a cobrar vida con una adaptación ficcionada protagonizada por Colin Firth y Toni Collette. Esta versión, ahora disponible en Netflix tras su paso por HBO Max, propone una mirada distinta.

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Lejos de limitarse al relato judicial, los creadores Antonio Campos y Maggie Cohn optaron por ampliar el enfoque. La serie explora las dinámicas familiares, el impacto emocional del caso y, especialmente, la figura de Kathleen, quien en la docuserie original había quedado en un segundo plano.

Según la descripción oficial de Netflix: "Un hombre acusado de asesinar a su esposa ve cómo su vida se desmorona mientras lucha por su libertad bajo la implacable mirada de los medios".

Docuserie vs miniserie: dos formas de contar la misma historia

Las diferencias entre ambas versiones son clave para entender el fenómeno. Mientras la docuserie de Lestrade apostó por un acceso directo e íntimo al proceso judicial, la miniserie opta por la dramatización.

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Esto implica recrear escenas, imaginar diálogos y explorar hipótesis que nunca pudieron confirmarse. Algunas secuencias muestran la posibilidad de un accidente doméstico, alineándose con la defensa de Peterson. Otras, en cambio, sugieren una muerte violenta tras una discusión, respaldando la teoría de la acusación.

El elenco principal de "La escalera" con Colin Firth y Toni Collette

Colin Firth

Toni Collette

Michael Stuhlbarg

Juliette Binoche

Parker Posey

Dane DeHaan

Olivia DeJonge

Patrick Schwarzenegger

Sophie Turner

Odessa Young

El trabajo de Colin Firth fue uno de los aspectos más destacados de la producción. Su interpretación de Michael Peterson evita caer en la caricatura y construye un personaje lleno de matices.

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Por qué ver "La escalera" en Netflix

La llegada de La escalera a Netflix confirma que el interés por el true crime sigue intacto. Lo que comenzó como un experimento documental en 2004 se transformó en un fenómeno global que continúa evolucionando.

Hoy, más que nunca, el público busca historias reales que desafíen sus certezas. Y esta serie lo consigue: obliga a mirar dos veces, a dudar, a cuestionar. Porque, al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó realmente aquella noche?

Mirá el tráiler de la miniserie "La escalera"