Revolución en el fútbol sudamericano: el nuevo torneo que planea la Conmebol

Además del prestigio deportivo, el incentivo económico será un pilar fundamental, ya que se estima un premio cercano a los 10 millones de dólares para el campeón, una cifra que busca seducir a las instituciones y potenciar sus presupuestos.

Cuándo comienza la nueva Copa Conferencias

Si bien la propuesta final será discutida este jueves en el Congreso de Quito, la fecha tentativa de inicio está prevista para febrero o marzo de 2027. Con esta iniciativa, la Conmebol busca generar un ecosistema de fútbol más inclusivo, permitiendo que equipos que suelen quedar fuera de los dos grandes torneos actuales puedan tener roce internacional y beneficios económicos directos.

El mundo del fútbol estará atento a las definiciones que surjan desde Ecuador, ya que el mapa de las competencias sudamericanas está a punto de sumar un tercer e importante protagonista.

Dónde se jugará la Copa América 2028

Más allá del nuevo torneo de clubes, en los pasillos de la sede de Luque también se debate el futuro de la Copa América 2028. Actualmente, existen tres escenarios posibles que están bajo análisis: