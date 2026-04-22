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Revolución en el fútbol sudamericano: el nuevo torneo que planea la Conmebol

El organismo rector anunciará este jueves en Ecuador la creación de una tercera competencia internacional que se jugará en paralelo a la Libertadores y Sudamericana. Conocé el formato, los premios y qué pasará con la Copa América 2028.

Revolución en el fútbol sudamericano: el nuevo torneo que planea la Conmebol

La Conmebol busca expandir los horizontes del fútbol regional. En el marco del 82° Congreso del organismo que se realizará este jueves en Quito, se espera el anuncio oficial de la Copa Conferencias, una nueva competencia de clubes que promete cambiar el calendario sudamericano a partir de marzo de 2027.

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Inspirada en el modelo de la UEFA Conference League, este certamen tiene como objetivo principal otorgar mayor competitividad a los clubes de países menos dominantes, ampliando la base de oportunidades internacionales.

Cómo será el formato de la Copa Conferencias de la Conmebol

La nueva competencia contará con la participación de 32 equipos y se jugará en paralelo a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, presenta una particularidad inédita: Brasil no tendría cupos para este torneo, a diferencia de lo que sucede en las otras dos competencias continentales.

Además del prestigio deportivo, el incentivo económico será un pilar fundamental, ya que se estima un premio cercano a los 10 millones de dólares para el campeón, una cifra que busca seducir a las instituciones y potenciar sus presupuestos.

Cuándo comienza la nueva Copa Conferencias

Si bien la propuesta final será discutida este jueves en el Congreso de Quito, la fecha tentativa de inicio está prevista para febrero o marzo de 2027. Con esta iniciativa, la Conmebol busca generar un ecosistema de fútbol más inclusivo, permitiendo que equipos que suelen quedar fuera de los dos grandes torneos actuales puedan tener roce internacional y beneficios económicos directos.

El mundo del fútbol estará atento a las definiciones que surjan desde Ecuador, ya que el mapa de las competencias sudamericanas está a punto de sumar un tercer e importante protagonista.

Dónde se jugará la Copa América 2028

Más allá del nuevo torneo de clubes, en los pasillos de la sede de Luque también se debate el futuro de la Copa América 2028. Actualmente, existen tres escenarios posibles que están bajo análisis:

  • Estados Unidos: Pica en punta como sede. A pesar de que Los Ángeles recibirá los Juegos Olímpicos ese mismo año, el torneo podría disputarse en la Conferencia Este sin afectar la organización.

  • Argentina: Surge la posibilidad de que sea anfitriona única, con sedes en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y San Luis.

  • Candidatura Conjunta: Se evalúa una sede compartida entre Argentina, Uruguay y Paraguay, como antesala y preparación regional para el Mundial 2030.

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