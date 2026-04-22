Revolución en el fútbol sudamericano: el nuevo torneo que planea la Conmebol

Además del prestigio deportivo, el incentivo económico será un pilar fundamental, ya que se estima un premio cercano a los 10 millones de dólares para el campeón, una cifra que busca seducir a las instituciones y potenciar sus presupuestos.
Cuándo comienza la nueva Copa Conferencias
Si bien la propuesta final será discutida este jueves en el Congreso de Quito, la fecha tentativa de inicio está prevista para febrero o marzo de 2027. Con esta iniciativa, la Conmebol busca generar un ecosistema de fútbol más inclusivo, permitiendo que equipos que suelen quedar fuera de los dos grandes torneos actuales puedan tener roce internacional y beneficios económicos directos.
El mundo del fútbol estará atento a las definiciones que surjan desde Ecuador, ya que el mapa de las competencias sudamericanas está a punto de sumar un tercer e importante protagonista.
Dónde se jugará la Copa América 2028
Más allá del nuevo torneo de clubes, en los pasillos de la sede de Luque también se debate el futuro de la Copa América 2028. Actualmente, existen tres escenarios posibles que están bajo análisis:
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Estados Unidos: Pica en punta como sede. A pesar de que Los Ángeles recibirá los Juegos Olímpicos ese mismo año, el torneo podría disputarse en la Conferencia Este sin afectar la organización.
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Argentina: Surge la posibilidad de que sea anfitriona única, con sedes en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y San Luis.
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Candidatura Conjunta: Se evalúa una sede compartida entre Argentina, Uruguay y Paraguay, como antesala y preparación regional para el Mundial 2030.