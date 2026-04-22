Explosiva revelación de Josefina Pouso sobre Paula Chaves: "A Zaira Nara la hacía..."

josefina Pouso recordó lo mal que la pasó esos días Zaira Nara y que ella tuvo que acercarse a consolarla al verla angustiada: "Le hacían bastante vacío, todos los días lloraba en esa producción y yo era la que iba a su habitación a consolarla".

Y remarcó sobre ese episodio: "Nunca lo conté, por eso tengo mi opinión al respecto, hubo cosas que no me gustaron desde el principio. Si ellas tuvieron una amistad me parece fantástico que Zaira haya decidido eso. Eran muy chicas y uno crece y madura".

"¿Entre las modelos qué se critica? Si sos o no sos flaca. Zaira era una nena chiquita todavía", señaló la panelista. A lo que Luis Bremer le preguntó directo: "¿Le decían gorda a Zaira Nara?".

"Eran cosas que se podían llegar a decir en ese momento y Zaira lloró todos los días de esa producción. Las divinas eran Paula y Priscila y Zaira pobrecita que venía arrancando...", cerró Josefina Pouso sobre el supuesto derecho de piso que habría sufrido Zaira de su colega Paula Chaves.

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Qué dijo Zaira Nara de su actual vínculo con Paula Chaves

Al ser consultada sobre el estado actual de su relación con Paula Chaves, Zaira Nara marcó un límite claro. Sin entrar en polémicas, sostuvo su decisión de no seguir alimentando el tema y de respetar el pedido de su ex amiga.

“Expresamente pidió que no me refiera más, así que lo voy a respetar, no tengo nada para decir”, aseguró con firmeza ante el micrófono de Desayuno Americano aunque visiblemente sencibiizada.

Y cerró con una frase que reafirma su postura: “No quiero hablar nada referido a ella porque soy respetuosa y ya lo leyeron todos”.