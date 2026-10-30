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León XIV en la Argentina

Visita del papa León XIV a la Argentina: qué días serán las misas multitudinarias y cuándo será el encuentro con Milei

El plan original del Santo Pontífice se mantiene pese a su delicada operación. Eso implica mantener una compleja y muy activa agenda en nuestro país, que tendrá tres momentos culminantes: las masivas misas que celebrará en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También se reunirá con el Presidente.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Las tres misas multitudinarias del papa León XIV en su próxima visita a la Argentina. (Foto: A24.com)

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Sin cambios por el momento. La agenda del Papa es apretada en la Argentina y tendrá tres misas multitudinarias en Córdoba, Luján y Buenos Aires. (Foto: Archivo)

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Además, entre sus otras actividades aparecen varias reuniones o encuentros en los que estará con el presidente Javier Milei. Mientras en la Argentina se trabaja a full para la puesta a punto de cada lugar que recorrerá el Santo Padre, desde el Vaticano, hasta el momento, ninguna información permite suponer que esa agenda pueda alterarse o suspender algún lugar prefijado. Por eso, estos son algunos de los lugares y horarios más importantes de la proxima visita papal, la primera en 40 años.

Domingo 8 de noviembre (el día de su llegada al país):

  • 17:50: visita al Presidente Javier Milei, reunión bilateral y saludo en Salón Blanco de la Casa Rosada.

Lunes 9 de noviembre:

  • 11:30: con participación del público, Santa Misa Monumento de los Españoles.

Martes 10 de noviembre:

  • 10:00: santa Misa Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) en Córdoba. Con participación del público.

Miércoles 11 de noviembre:

  • 10.00: Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Luján.

Además, el Papa tendrá encuentros con la jerarquía eclesiástica, jóvenes en una vigilia y en la universidad, visitará el penal de Devoto y el Cottolengo Don Orione en la provincia de Buenos Aires.

León XIV, a plena actividad desde su arribo a Buenos Aires

El papa llegará a las 16.30 al aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Pero no tendrá tiempo para descansar. Ese mismo día 8 de noviembre, el domingo, ira a la plaza San Martín a colocar una ofrenda floral. Pero, inmediatamente, será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El Papa y el Presidente volverán a verse personalmente a las 17.50 de ese domingo.

Las misas en tres distritos: millones de personas movilizadas

El Gobierno estima que en toda la visita pastoral, unas 7 millones de personas o más se movilizarán para ver y escuchar a León XIV. Habrá tres hitos fundamentales: las misas que celebrará en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y Luján.

La primera de las tres será el lunes 9 - feriado nacional - en la capital del país. La Santa Misa, en la agenda oficial - que no ha sido modificada - será en la Avenida del Libertador a partir de las 11.30 hs. El altar estará al pie del Monumento de los Españoles y mirando hacia el campo de Polo, hacia el norte.

Luego, al día siguiente, viajará a la provincia de Córdoba. Celebrará la segunda misa en la Argentina en el predio de la Fabrica Militar de Aviones (FAdeA) ubicada en Ruta 20 y Av. Circunvalación, en las afueras de la capital mediterránea. Las puertas del predio estarán abiertas a partir del lunes 9 de noviembre a las 18:00, momento en el cual iniciará la Vigilia Joven, con la actuación de reconocidos artistas que acompañarán la espera del Papa León XIV. Miles de fieles, pernocatarán a la espera de la llegada del Santo Padre.

La Santa Misa iniciará el martes 10 a las 10:00 horas. En los momentos previos, el Sumo Pontífice recorrerá en Papamóvil el lugar, cerca de cada asistente. FAdeA está organizado por cuadrantes, cada uno con pantallas de gran tamaño para seguir de cerca el encuentro. Se espera la visita de aproximadamente 800.000 personas en este punto de la ciudad.

Ya se recomienda en los medios cordobeses que los fieles, para asistir, lleven agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, comida, medicamentos (de ser necesarios) y el DNI o pasaporte (habrá muchos extranjeros). También se habilita bolsa de dormir para pasar la noche (no está permitido el uso de carpas), reposeras y sillas plegables para hacer amena la espera.

Juan Pablo II celebra misa en Luján en 1982, en plena guerra de Malvinas. 44 años más tarde, estará en el mismo lugar León XIV (foto: A24.com)

Juan Pablo II celebra misa en Luján en 1982, en plena guerra de Malvinas. 44 años más tarde, estará en el mismo lugar León XIV (foto: A24.com)

La Basílica de Luján, como Juan Pablo II

Será otro momento, tal vez el más convocante de la visita. Estará en la Basílica de Luján. El lugar en donde se presentó el papa Juan Pablo II el 11 de junio de 1982, para un oficio religioso en un momento muy especial: la guerra del Atlántico Sur estaba llegando a su fin, se palpaba la derrota de las tropas argentinas enviadas por la dictadura.

Como su predecesor, León XIV celebrará la misa en la enorme explanada delante de la Basílica. El horario previsto es el de las 10 hs. del 11 de noviembre y tal como sucederá en Buenos Aires y Córdoba, habrá desde los días previos, miles de personas aguardando y pernoctando en el lugar para poder conseguir la mejor ubicación posible.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Agenda papal: El Papa León XIV mantiene su intensa agenda en Argentina a pesar de su operación.
  • Misas multitudinarias: Se realizarán celebraciones masivas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
  • Encuentro con Milei: El Sumo Pontífice se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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