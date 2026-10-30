Visita del papa León XIV a la Argentina: qué días serán las misas multitudinarias y cuándo será el encuentro con Milei

El Papa y el Presidente volverán a verse personalmente a las 17.50 de ese domingo.

Las misas en tres distritos: millones de personas movilizadas

El Gobierno estima que en toda la visita pastoral, unas 7 millones de personas o más se movilizarán para ver y escuchar a León XIV. Habrá tres hitos fundamentales: las misas que celebrará en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y Luján.

La primera de las tres será el lunes 9 - feriado nacional - en la capital del país. La Santa Misa, en la agenda oficial - que no ha sido modificada - será en la Avenida del Libertador a partir de las 11.30 hs. El altar estará al pie del Monumento de los Españoles y mirando hacia el campo de Polo, hacia el norte.

Luego, al día siguiente, viajará a la provincia de Córdoba. Celebrará la segunda misa en la Argentina en el predio de la Fabrica Militar de Aviones (FAdeA) ubicada en Ruta 20 y Av. Circunvalación, en las afueras de la capital mediterránea. Las puertas del predio estarán abiertas a partir del lunes 9 de noviembre a las 18:00, momento en el cual iniciará la Vigilia Joven, con la actuación de reconocidos artistas que acompañarán la espera del Papa León XIV. Miles de fieles, pernocatarán a la espera de la llegada del Santo Padre.

La Santa Misa iniciará el martes 10 a las 10:00 horas. En los momentos previos, el Sumo Pontífice recorrerá en Papamóvil el lugar, cerca de cada asistente. FAdeA está organizado por cuadrantes, cada uno con pantallas de gran tamaño para seguir de cerca el encuentro. Se espera la visita de aproximadamente 800.000 personas en este punto de la ciudad.

Ya se recomienda en los medios cordobeses que los fieles, para asistir, lleven agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, comida, medicamentos (de ser necesarios) y el DNI o pasaporte (habrá muchos extranjeros). También se habilita bolsa de dormir para pasar la noche (no está permitido el uso de carpas), reposeras y sillas plegables para hacer amena la espera.

Juan Pablo II celebra misa en Luján en 1982, en plena guerra de Malvinas. 44 años más tarde, estará en el mismo lugar León XIV (foto: A24.com)

La Basílica de Luján, como Juan Pablo II

Será otro momento, tal vez el más convocante de la visita. Estará en la Basílica de Luján. El lugar en donde se presentó el papa Juan Pablo II el 11 de junio de 1982, para un oficio religioso en un momento muy especial: la guerra del Atlántico Sur estaba llegando a su fin, se palpaba la derrota de las tropas argentinas enviadas por la dictadura.

Como su predecesor, León XIV celebrará la misa en la enorme explanada delante de la Basílica. El horario previsto es el de las 10 hs. del 11 de noviembre y tal como sucederá en Buenos Aires y Córdoba, habrá desde los días previos, miles de personas aguardando y pernoctando en el lugar para poder conseguir la mejor ubicación posible.