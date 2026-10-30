¿Regresa a Turquía con Icardi? El particular guiño de la China Suárez en un día muy especial que desató un fuerte rumor

Además, hay otros asuntos que todavía los vinculan con el país. Por un lado, Mauro Icardi tiene pendiente recuperar sus pertenencias. Por otro, el Galatasaray pretendía organizarle una despedida oficial en el estadio, acompañado por sus compañeros y los fanáticos del club.

A este panorama se suma la situación judicial relacionada con las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara. Elba Marcovecchio, una de sus abogadas, aclaró que el pedido de restitución internacional de las niñas continúa firme en Turquía. En ese contexto, el delantero tendría que vivir allí para continuar con la batalla legal.

Sin embargo, el futuro deportivo del jugador también podría influir en sus próximos movimientos. El periodista Gustavo Méndez había asegurado que Icardi no quería volver a la actividad futbolística hasta diciembre, por lo que permanecería en la Argentina. Más adelante, podría negociar su futuro, aunque su objetivo sería Italia, el lugar donde quiere retirarse.

Por ahora, la publicación de la China Suárez no confirma ningún plan de regreso, pero volvió a instalar la incógnita sobre el próximo destino de la pareja.

Cuál fue la La grave decisión de la China Suárez por el apellido Vicuña que generó enorme polémica

Después de su viaje por Estados Unidos y México, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Buenos Aires, mientras todavía no se define el futuro laboral del futbolista tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía. En ese contexto, una decisión de la actriz relacionada con sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, generó polémica.

En Lape Club Social (América TV), la periodista Paula Varela reveló que la actriz le habría encargado a una emprendedora sellos para identificar los útiles escolares de los chicos, pero un detalle llamó la atención: habría pedido que llevaran la inscripción V. Suárez en lugar del apellido paterno completo.

“Atención: esto lo acaba de confirmar la producción. Entre la China Suárez y Benjamín Vicuña la cosa no está todo bien desde que ella está con Mauro Icardi”, advirtió la panelista.

Además, explicó que la actriz está viviendo nuevamente en Argentina hasta fin de año y que sus hijos asisten al colegio en el país. “La China hoy habla directamente con el abogado de Benjamín”, agregó.

Sobre el pedido, Varela planteó: “Las mamis preparamos las cosas de los chicos para el colegio y resulta que una emprendedora posteó en sus redes sociales que la China le habría hecho un pedido. El punto es que los sellos de los chicos los pide con V. Suárez. ¿Por qué V. Suárez y no Vicuña?”.

Luego, señaló que la elección habría generado malestar: “Estuve hablando con gente en común y me dicen que molestaría un poco esto, que en el colegio el sello va con la V. Suárez, el apellido de Eugenia y el de Vicuña disminuido a una V”.

La periodista también cuestionó que la emprendedora difundiera el intercambio en sus redes y contó que, tras las repercusiones, la publicación fue eliminada. “Llovieron los comentarios ante este posteo que luego fue misteriosamente bajado y que la emprendedora fue hateada”, aseguró.

Por su parte, Sergio Lapegüe resumió la situación con una frase contundente: “Lo sacó a Vicuña del medio”. Finalmente, Varela señaló que el actor estaría contento con que sus hijos estén en Buenos Aires, aunque el vínculo con su expareja no atravesaría un buen momento.