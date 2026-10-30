El AMBA amaneció con un diluvio: qué zonas están bajo alerta y hasta cuándo seguirán las tormentas

Temporal en el AMBA: dónde llovió fuerte y en qué localidades cayó granizo

La tormenta afectó distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. En la Capital Federal, Recoleta, Palermo y Belgrano estuvieron entre los barrios donde se registraron fuertes lluvias durante la mañana.

En el Gran Buenos Aires también se reportaron precipitaciones importantes en Claypole, Ezeiza y La Plata, entre otras localidades. Uno de los fenómenos que más llamó la atención fue la caída de granizo en Adrogué, donde vecinos registraron imágenes de las piedras de hielo durante el paso de la tormenta.

Sin embargo, la disminución de la lluvia no significa que haya terminado el riesgo de nuevas tormentas, ya que el SMN mantiene advertencias para varias zonas del centro-este del país.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias y localidades están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este viernes que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores de tres provincias.

Las zonas alcanzadas incluyen:

Ciudad de Buenos Aires: todo el territorio porteño.

Provincia de Buenos Aires: amplias áreas del norte y este bonaerense, incluido el conurbano y sectores cercanos a Mercedes, Zárate y Dolores.

Santa Fe: sectores del sur provincial, incluida la zona de Rosario.

Entre Ríos: departamentos del sur de la provincia, entre ellos Gualeguay.

La advertencia comprende áreas donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El SMN indicó que los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas, descargas eléctricas frecuentes y caída ocasional de granizo.

La distribución y duración de las tormentas pueden variar entre localidades, por lo que las condiciones no necesariamente serán iguales en todas las zonas bajo alerta.

A qué hora podrían volver las tormentas al AMBA este viernes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mantiene condiciones de inestabilidad para la mañana y la tarde del viernes 30 de octubre. Después del temporal registrado a primera hora, todavía existe la posibilidad de que se desarrollen nuevos chaparrones y tormentas aisladas en distintos sectores del AMBA.

En la Ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 23°C, con cielo mayormente cubierto durante buena parte de la jornada.

Los vientos podrían alcanzar velocidades cercanas a los 22 kilómetros por hora, aunque las ráfagas asociadas con tormentas pueden ser superiores.

Cómo estará el tiempo el sábado y el domingo en Buenos Aires

El pronóstico anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas para el sábado en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera una jornada sin precipitaciones previstas, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 25°C. Esto representa un cambio respecto de la inestabilidad que afecta al AMBA durante el viernes.

Para el domingo 1° de noviembre, la evolución del tiempo deberá seguirse a través de las actualizaciones del pronóstico oficial, ya que las condiciones pueden modificarse.

Qué provincias tendrán alerta por tormentas durante el sábado

Entre las provincias que podrían registrar tormentas se encuentran San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, La Pampa, Río Negro y Neuquén, aunque la extensión de las áreas afectadas varía en cada caso. En San Luis, la advertencia prevista abarca todo el territorio provincial.

Para estas regiones se estiman precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.

En áreas de Santa Cruz, en tanto, se esperan precipitaciones fuertes y en sectores cordilleranos no se descarta una combinación de lluvia y nieve.

Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional ante una alerta amarilla

Ante la posibilidad de nuevas tormentas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar accidentes.