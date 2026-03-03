Netflix tiene la serie corta más popular: apenas son 8 capítulos y está inspirada en hechos reales
Esta serie española basada en hechos reales volvió a ubicarse entre lo más visto de Netflix con una historia que impactó desde el primer minuto.
Netflix tiene la serie corta más popular: apenas son 8 capítulos y está inspirada en hechos reales. (Foto: Archivo)
Netflix logró, una vez más, que una producción española se convierta en tema de conversación. Estaserie inspirada en hechos reales se estrenó en 2023 y desde entonces no dejó de sumar reproducciones. La ficción tiene ocho capítulos, cada uno con una duración que ronda entre los 45 y 50 minutos, y pertenece al género thriller con fuertes elementos de crimen y drama psicológico.
La plataforma más consumida en Argentina y en buena parte del mundo apostó por una historia real que sacudió a España. El resultado fue una miniserie intensa, oscura y atrapante que reconstruyó uno de los casos policiales más mediáticos de los últimos años.
La serie se titula El cuerpo en llamas y está inspirada en el conocido crimen de la Guardia Urbana de Barcelona ocurrido en 2017. El caso real generó una fuerte conmoción social y ocupó durante meses la agenda mediática española.
De qué trata El cuerpo en llamas en Netflix
La producción fue dirigida por Jorge Torregrossa y Laura Mañá, quienes apostaron por una narración fragmentada, cargada de tensión y con un enfoque psicológico que permitió que el espectador se adentre en la mente de los protagonistas.
Según la sinopsis oficial difundida por la plataforma: "Encuentran a un oficial de policía muerto, con el cuerpo calcinado. Todas las sospechas recaen sobre otros dos agentes: su novia y el amante de ella".
A medida que avanzaron los capítulos, se revelaron tensiones personales entre los protagonistas. La aparente camaradería dentro de la fuerza se quebró y dio lugar a un escenario cargado de desconfianza. La búsqueda de la verdad se convirtió en un juego peligroso donde nadie parecía ser completamente inocente.
El impacto de un caso real que conmocionó a Barcelona
El crimen real en el que se basó la serie ocurrió en 2017 y generó una fuerte repercusión pública. La aparición de un agente calcinado dentro de un vehículo impactó por la brutalidad del hecho y por las implicancias que tenía dentro de una institución encargada de garantizar la seguridad.
La investigación judicial expuso relaciones sentimentales cruzadas entre compañeros de trabajo, conflictos internos y comportamientos que sorprendieron incluso a quienes seguían el caso de cerca.
El thriller no solo buscó generar tensión. También planteó preguntas incómodas sobre el poder, la manipulación emocional y los límites que algunas personas están dispuestas a cruzar.
El elenco de El cuerpo en llamas
Úrsula Corberó
Quim Gutiérrez
José Manuel Poga
Isak Férriz
Eva Llorach
Pep Tosar
Mamen Duch
Guiomar Caiado
Raúl Prieto
Cuántos capítulos tiene El cuerpo en llamas
La estructura de ocho episodios permitió que la historia avance sin relleno. Cada capítulo dejó un giro inesperado que invitó a continuar con el siguiente.
El ritmo narrativo fue uno de los puntos fuertes. La combinación de drama personal y thriller policial sostuvo la tensión durante toda la temporada. No hubo capítulos de transición innecesarios. Cada escena aportó información relevante para comprender el entramado completo.
El formato de miniserie también ayudó a que la producción se vuelva ideal para maratonear. En menos de ocho horas, el espectador pudo recorrer el inicio del caso, el desarrollo de la investigación y las revelaciones finales.
Por qué volvió a posicionarse entre lo más visto
Las historias basadas en hechos reales suelen generar un interés especial. El público busca comprender cómo ocurrió un caso que ocupó titulares y cómo se reconstruyen esos hechos en formato ficción.
Además, el género thriller continúa siendo uno de los más consumidos en streaming. La combinación de crimen real, drama psicológico y actuaciones sólidas resultó una fórmula efectiva.
Netflix supo capitalizar ese interés con una producción cuidada y con un elenco de renombre. El resultado fue una serie que no solo entretuvo, sino que también abrió debates sobre la ética, las relaciones laborales y la manipulación emocional.