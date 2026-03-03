Netflix tiene la serie corta más popular: apenas son 8 capítulos y está inspirada en hechos reales

Según la sinopsis oficial difundida por la plataforma: "Encuentran a un oficial de policía muerto, con el cuerpo calcinado. Todas las sospechas recaen sobre otros dos agentes: su novia y el amante de ella".

A medida que avanzaron los capítulos, se revelaron tensiones personales entre los protagonistas. La aparente camaradería dentro de la fuerza se quebró y dio lugar a un escenario cargado de desconfianza. La búsqueda de la verdad se convirtió en un juego peligroso donde nadie parecía ser completamente inocente.

El impacto de un caso real que conmocionó a Barcelona

El crimen real en el que se basó la serie ocurrió en 2017 y generó una fuerte repercusión pública. La aparición de un agente calcinado dentro de un vehículo impactó por la brutalidad del hecho y por las implicancias que tenía dentro de una institución encargada de garantizar la seguridad.

La investigación judicial expuso relaciones sentimentales cruzadas entre compañeros de trabajo, conflictos internos y comportamientos que sorprendieron incluso a quienes seguían el caso de cerca.

El thriller no solo buscó generar tensión. También planteó preguntas incómodas sobre el poder, la manipulación emocional y los límites que algunas personas están dispuestas a cruzar.

El elenco de El cuerpo en llamas

Úrsula Corberó

Quim Gutiérrez

José Manuel Poga

Isak Férriz

Eva Llorach

Pep Tosar

Mamen Duch

Guiomar Caiado

Raúl Prieto

Cuántos capítulos tiene El cuerpo en llamas

La estructura de ocho episodios permitió que la historia avance sin relleno. Cada capítulo dejó un giro inesperado que invitó a continuar con el siguiente.

El ritmo narrativo fue uno de los puntos fuertes. La combinación de drama personal y thriller policial sostuvo la tensión durante toda la temporada. No hubo capítulos de transición innecesarios. Cada escena aportó información relevante para comprender el entramado completo.

El formato de miniserie también ayudó a que la producción se vuelva ideal para maratonear. En menos de ocho horas, el espectador pudo recorrer el inicio del caso, el desarrollo de la investigación y las revelaciones finales.

Por qué volvió a posicionarse entre lo más visto

Las historias basadas en hechos reales suelen generar un interés especial. El público busca comprender cómo ocurrió un caso que ocupó titulares y cómo se reconstruyen esos hechos en formato ficción.

Además, el género thriller continúa siendo uno de los más consumidos en streaming. La combinación de crimen real, drama psicológico y actuaciones sólidas resultó una fórmula efectiva.

Netflix supo capitalizar ese interés con una producción cuidada y con un elenco de renombre. El resultado fue una serie que no solo entretuvo, sino que también abrió debates sobre la ética, las relaciones laborales y la manipulación emocional.

Mirá el tráiler de El cuerpo en llamas