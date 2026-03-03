Netflix estrena el show completo de Harry Styles en la presentación de su nuevo álbum

El show estuvo producido por Fulwell Entertainment, compañía con amplia experiencia en espectáculos musicales de gran escala. La producción apostó por capturar no solo la música, sino también la energía del recinto y la conexión directa con el público.

El 6 de marzo no será un día más en la agenda de Harry Styles. Ese viernes se lanzará oficialmente su nuevo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, casi cuatro años después del fenómeno que fue Harry’s House.

Esta es la era de Harry Styles

En la última década se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea, pero sigue alcanzando nuevos hitos. El cantautor británico presenta ahora un trabajo profundamente personal: Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El álbum llega el 6 de marzo, casi cuatro años después de su clásico moderno Harry’s House, ganador del Grammy a Álbum del Año en 2023.

“Aperture” marca el tono de todo el álbum: experimental, audazmente aventurero, desbordante de originalidad, con un mensaje claro: “We belong together”. Es el sonido de un artista que se siente libre y seguro para probar cualquier cosa, junto a su histórico colaborador Kid Harpoon. Como el resto del disco, abre nuevos caminos para un músico que se niega a repetirse.

Styles sorprendió a todos con sus primeros trabajos como solista, Harry Styles (2017) y Fine Line (2019), editados por Columbia Records. Desafió los clichés con una composición sofisticada que lo consolidó como una voz ferozmente independiente. Harry’s House se convirtió en un fenómeno cultural que rompió records, alcanzando el puesto #1 en 28 países. “As It Was” pasó a ser uno de los mayores éxitos de todos los tiempos, liderando el ranking de Billboard durante 15 semanas -algo sin precedentes para un solista.

En 2026 regresa a los escenarios con su gira mundial Together, Together. Kiss All The Time. Disco, Occasionally confirma que sigue llevando los límites más lejos, como uno de los artistas más impredecibles y ambiciosos en el mundo de la música. Nadie puede anticipar cuál será su próximo movimiento —y está claro que a él le gusta que sea así.

Anuncio de Harry Styles: Una noche en Mánchester en Netflix