Video: así murió degollado un motociclista por una soga en un corso

El evento incluía murgas, buffet, bandas, animación y guerra de espuma. Sin embargo, según denunciaron los familiares de la víctima, no había presencia policial, ambulancias ni señalización que advirtiera sobre el corte de calle.

Un video al que accedió la Agencia Noticias Argentinas muestra el momento exacto del impacto. En las imágenes se observa a Martínez circulando en su moto con su hijo cuando colisiona con la cuerda que atravesaba la avenida. La violencia del golpe lo degolló y lo dejó tendido en el asfalto.

El menor cayó tras el impacto, sufrió algunos raspones y quedó en estado de shock. De acuerdo con lo que trascendió, ambos llevaban casco, lo que evitó lesiones mayores en el niño.

La investigación judicial

La fiscalía interviniente imputó a tres personas por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los acusados fue detenido, lo que generó malestar entre los allegados a la víctima.

Los investigadores buscan determinar responsabilidades, ya que la soga que cortaba la calle no contaba con autorización y no estaba señalizada. Además, se analiza si hubo negligencia por parte de los organizadores o de quienes colocaron el obstáculo.

Quién era Federico Martínez

Federico tenía 36 años, era padre de cinco hijos y vivía en Temperley. Sus familiares lo recuerdan como un hombre trabajador y dedicado a su familia. Su muerte generó una profunda conmoción en su entorno, que aún no logra asimilar lo ocurrido.

Miguel Olivera, su exsuegro, expresó su indignación en diálogo con Clarín y apuntó contra las versiones que circularon tras el hecho. “Que diga la Policía que una criatura está manejando… ¿11 años, una moto de esas, en serio me están hablando? El pibe iba atrás, en ningún momento fue manejando”, sostuvo.

El hombre describió a Federico como “un pibe adorado, buenísimo, trabajador, sano”. Y agregó: “Lo que pasó no lo puedo creer todavía. No pusieron ninguna señalización en el lugar de que había una soga. Era un corso trucho, no había policía ni ambulancia. ¿Quién les dio permiso a los de la murga?”.

También cuestionó la reacción de las autoridades: “La municipalidad ahora busca taparlo y lavarse las manos, pero se equivocaron en todo y ahora quieren arreglarlo”.

El dolor de la mamá: "Trágica y absurda"

Degollado en Quilmes 2

En redes sociales, la madre de Federico, de 69 años, publicó un mensaje de despedida que refleja el impacto de la tragedia. “Te fuiste de la manera más trágica y absurda, con tantos sueños por cumplir, con tan solo 36 años. Prometo dar todo por los chicos, descansá en paz hijo, te amo”, escribió.

El posteo fue acompañado por cientos de mensajes de apoyo y pedidos de justicia. La familia exige que los responsables paguen por lo ocurrido y reclama mayores controles para evitar nuevas tragedias.

El comunicado de los organizadores

Tras el hecho, el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes difundió un comunicado en el que expresó su pesar por lo sucedido.

“Desde nuestra murga queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido en el día de ayer. En este difícil momento, nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario a fin de esclarecer los hechos”, señalaron.

También manifestaron su solidaridad con los familiares: “Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la responsabilidad y el acompañamiento en este doloroso momento”.