Tras dos semanas de lucha, murió Martina Báez: la triste historia de unas vacaciones soñadas

El fuerte golpe sobre el costado derecho fue devastador. El impacto lateral hace presumir que el conductor argentino habría intentado una maniobra de último momento para evitar un choque frontal. La Policía Rodoviaria Federal también señaló que un camión que no detuvo su marcha podría haber tenido algún grado de responsabilidad en la secuencia previa.

Tras el impacto, el Corolla terminó incrustado contra un murallón de piedras.

La muerte de la madre en el acto

Choque Brasil

En el asiento delantero derecho viajaba Mayra Eliana Cardozo, de 38 años, quien murió en el lugar debido a la violencia del choque. Cuando los equipos de rescate arribaron, constataron que no presentaba signos vitales.

El conductor del vehículo era su pareja, Pedro Sebastián Fader, de 37 años, quien quedó atrapado entre la butaca y el volante. Bomberos y rescatistas trabajaron con herramientas de corte y expansión para liberarlo. Posteriormente fue trasladado en helicóptero a un hospital de la zona. Ya recibió el alta médica.

En la parte trasera del auto viajaban las hijas de Cardozo: Valentina, de 16 años, y Martina, de 15, quienes sufrieron fracturas y traumatismos severos en distintas partes del cuerpo.

Dos hermanas en terapia intensiva

Choque Brasil 2

Las adolescentes fueron derivadas de urgencia a distintos hospitales de alta complejidad en Santa Catarina. Ambas debieron ser intervenidas quirúrgicamente y quedaron internadas en terapia intensiva.

Desde un primer momento, la situación de Martina era la más delicada. Los médicos detectaron hemorragias internas, una de ellas en el cráneo, que comprometían seriamente su estado.

Durante dos semanas, la familia se aferró a la esperanza. El Gobierno de Corrientes facilitó el traslado inmediato de una hermana de Cardozo y del padre de las adolescentes hacia Brasil, además de colaborar con los trámites para la repatriación del cuerpo de la madre.

Sin embargo, este fin de semana llegó la peor noticia. Los estudios médicos confirmaron un cuadro irreversible de muerte cerebral y se produjo el fallecimiento de Martina, quien había cumplido 15 años el pasado 10 de enero.

El dolor del papá de Martina: "Vuela alto mi bebé"

El padre de la adolescente la despidió con un mensaje que reflejó el impacto devastador de la pérdida: “Vuela alto mi bebé hermosa, te amo”, escribió en redes sociales.

La tragedia sumó un nuevo golpe emocional este domingo, cuando Juliana Báez, hermana mayor de las jóvenes, cumplió 21 años en medio del duelo.

La comunidad correntina acompañó a la familia con mensajes de apoyo y muestras de solidaridad. El caso tuvo fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina.

La recuperación de Valentina

Mientras tanto, Valentina, la hermana de 16 años, continúa internada, aunque su evolución es favorable. Según relató la joven Juliana a medios locales, “está bien, el domingo ya le sacaron el oxígeno, únicamente está recuperándose de su pierna y clavícula”.

Se espera que en los próximos días pueda ser trasladada a Corrientes para continuar su recuperación. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de la familia es que la adolescente aún no sabe nada de lo sucedido.

De acuerdo con sus allegados, será necesario que reciba acompañamiento psicológico cuando conozca la dimensión de la tragedia: perdió a su madre en el acto y ahora también a su hermana menor.

Una ruta marcada por la tragedia

La Policía Rodoviaria debió interrumpir el tránsito sobre la BR-282 mientras trabajaban cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y los equipos de rescate.

El hecho volvió a poner en debate la seguridad en las rutas del sur de Brasil, especialmente durante la temporada alta, cuando miles de turistas argentinos se desplazan hacia las playas de Santa Catarina.

Lo que comenzó como un viaje familiar rumbo al mar terminó en una tragedia irreparable. Dos vidas perdidas, una adolescente luchando por recuperarse y una familia atravesada por el dolor.

La muerte de Martina Báez no solo enluta a Paso de la Patria, sino que deja una marca imborrable en una historia que jamás debió terminar así.