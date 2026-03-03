En marzo 2026, la ANSES confirmó un aumento del 2,88% para jubilados y pensionados, junto con el pago de un bono extraordinario de $70.000. La medida modifica los haberes mínimos y redefine los ingresos que se acreditan este mes.
La ANSES oficializó el aumento de marzo 2026 y ratificó el pago de un bono para jubilados. Cómo quedan los haberes mínimos, máximos y cuándo se cobra según el DNI.
ANSES confirmó aumento y bono a jubilados en marzo 2026
La actualización se aplica según la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. El refuerzo adicional se liquida en la misma fecha del calendario habitual.
Con esta combinación de incremento y bono, los montos finales varían según el tipo de prestación y el nivel de haber.
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó una suba del 2,88% en las jubilaciones, en línea con el dato de inflación informado por el INDEC.
Con esta actualización:
La jubilación mínima pasa a $369.600,88.
La jubilación máxima se eleva a aproximadamente $2.487.063,95.
El incremento rige desde marzo y se deposita según el cronograma oficial de pagos.
El bono extraordinario de $70.000 se paga a quienes perciben la jubilación mínima y a titulares de pensiones que cumplen con los requisitos establecidos.
En el caso de la mínima, el ingreso total en marzo asciende a $439.600,88, resultado de sumar el haber actualizado más el refuerzo.
El bono se acredita automáticamente junto con la jubilación mensual y no requiere trámite adicional.
El calendario de pagos de ANSES organiza las fechas según la terminación del DNI.
Para jubilaciones que no superan el haber mínimo:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Para haberes superiores al mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
El ajuste mensual surge de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que actualiza jubilaciones y pensiones según la variación del IPC.
De esta manera, los haberes se modifican todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses previos, lo que determina el porcentaje aplicado en cada período.