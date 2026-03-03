ANSES confirmó aumento y bono a jubilados en marzo 2026

Con esta actualización:

La jubilación mínima pasa a $369.600,88 .

La jubilación máxima se eleva a aproximadamente $2.487.063,95.

El incremento rige desde marzo y se deposita según el cronograma oficial de pagos.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 y cómo impacta en el haber?

El bono extraordinario de $70.000 se paga a quienes perciben la jubilación mínima y a titulares de pensiones que cumplen con los requisitos establecidos.

En el caso de la mínima, el ingreso total en marzo asciende a $439.600,88, resultado de sumar el haber actualizado más el refuerzo.

El bono se acredita automáticamente junto con la jubilación mensual y no requiere trámite adicional.

¿Cuándo cobran los jubilados en marzo 2026?

El calendario de pagos de ANSES organiza las fechas según la terminación del DNI.

Para jubilaciones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 : 9 de marzo

DNI terminados en 1 : 10 de marzo

DNI terminados en 2 : 11 de marzo

DNI terminados en 3 : 12 de marzo

DNI terminados en 4 : 13 de marzo

DNI terminados en 5 : 16 de marzo

DNI terminados en 6 : 17 de marzo

DNI terminados en 7 : 18 de marzo

DNI terminados en 8 : 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Para haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1 : 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 : 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 : 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

¿Cómo se calcula el aumento de ANSES?

El ajuste mensual surge de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que actualiza jubilaciones y pensiones según la variación del IPC.

De esta manera, los haberes se modifican todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses previos, lo que determina el porcentaje aplicado en cada período.