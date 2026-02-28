Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie de 6 capítulos para maratonear

Las tres tuvieron que decidir cómo afrontar el accidente. La posibilidad de que Elena acabara en la cárcel resultó insoportable. No solo por ella. También por la sobrina, que podría quedarse sin su madre. Ese fue el punto de partida de Esa noche, un relato que exploró el amor fraternal, la culpa y el peso de las decisiones.

Unidas por la sangre pero enfrentadas a una verdad imposible de esquivar, las tres hermanas deberán decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para mantenerse a salvo. Esa noche es un thriller en el que cada episodio es el punto de vista distinto de las protagonistas de esta historia. Un thriller intenso y emocional sobre la lealtad familiar, la culpa y las consecuencias de una sola decisión.

Esa Noche Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

El elenco de la serie Esa noche

La serie de seis episodios está protagonizada por Clara Galle (Ni una más, Olympo), Claudia Salas (Salvador, Furia) y Paula Usero (Las abogadas, Manual para señoritas). Completan el reparto Nüll García (La fiera, Punto Nemo), Pedro Casablanc (Salvador, Querer) y Alícia Falcó (El refugio atómico, Dímelo bajito).

Basada en un superventas del Sunday Times

La serie, basada en la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister y producida por Txintxua Films S.L. para Netflix, ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama). George también firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres).

Esa Noche Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

Txintxua Films S.L. es una productora cinematográfica fundada por el director Asier Altuna y la productora Marian Fernández Pascal en Trintxerpe, Pasaia (País Vasco). Especializada en cine de raíz cultural, ha destacado con películas como Amama (2015) y Dantza (2018) y series como Intimidad (2022). Su compromiso con la autenticidad y la calidad la ha convertido en un referente del cine vasco contemporáneo.

Lo que anticipa el tráiler de Esa noche

El avance reveló escenas nocturnas cargadas de tensión. Miradas cómplices. Discusiones intensas. Un entorno paradisíaco que contrastó con la oscuridad de los hechos.

Esa Noche Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

La música, los silencios y la edición reforzaron la sensación de urgencia. La pregunta final quedó suspendida en el aire. ¿Se puede ocultar la verdad sin que termine destruyéndolo todo?

Con este lanzamiento, Netflix buscó consolidar su apuesta por producciones que mezclen talento internacional y narrativas intensas. Esa noche llegará el 13 de marzo y pondrá a prueba la resistencia emocional de quienes se atrevan a descubrir qué ocurrió realmente tras ese accidente.

Tráiler oficial de Esa Noche en Netflix