Tiene 15 años, mató a un vecino para robarle una indemnización y su madre tomó la decisión más dura

La estrategia fue simple pero efectiva: ofrecerle una oportunidad atractiva. Le propusieron la compra de una moto a bajo precio. El contacto se habría producido a través de intermediarios que generaron confianza. Pese a las advertencias de su padre, quien le pidió que no acudiera a la cita, Maddalena decidió avanzar con la operación.

La emboscada en una esquina oscura

El encuentro fue pactado para la noche del 26 de febrero, en la intersección de las calles Félix de Azara y María Montiveros, en Las Catonas. Allí, de acuerdo con la reconstrucción judicial, lo aguardaban tres adolescentes.

Lo que debía ser una transacción terminó en violencia. El grupo lo abordó con fines de robo y, en medio del ataque, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la víctima. Maddalena cayó gravemente herido. Los agresores escaparon con el celular, la billetera y una suma cercana a los 60 mil pesos.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, pero el cuadro era crítico. El hombre agonizó en el lugar y falleció poco después, producto de la herida de arma de fuego.

Para los investigadores, el homicidio se encuadra en la figura de “criminis causa”: matar para asegurar el resultado del robo o procurar la impunidad.

Una madre frente a la decisión más difícil

Mientras la víctima luchaba por su vida, otro episodio impactante ocurría en paralelo. La madre del principal sospechoso, un adolescente de 15 años, tomó una decisión que marcó un giro en la causa: lo llevó personalmente a la comisaría y lo puso a disposición de las autoridades.

Según trascendió, la mujer habría tomado conocimiento de la participación de su hijo en el hecho y optó por entregarlo. El menor quedó inmediatamente bajo custodia policial.

Por su edad, el joven es inimputable penalmente, ya que en la provincia de Buenos Aires la edad mínima de responsabilidad penal es de 16 años. Sin embargo, la Justicia puede disponer medidas de seguridad y tratamiento tutelar.

La intervención judicial y la medida de seguridad

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Mohamed Eslaiman. El expediente fue caratulado como “homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Ante la gravedad del caso, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías del Joven la aplicación de una medida restrictiva de la libertad. El adolescente fue trasladado a un centro de menores, donde quedó alojado bajo un régimen de tratamiento tutelar intensivo.

Si bien no puede recibir una condena penal como un adulto, el régimen juvenil prevé medidas de encierro y seguimiento especializado cuando el hecho reviste extrema gravedad, como en este caso.

Los otros implicados siguen prófugos

La investigación no concluye con la detención del menor. Los otros dos jóvenes que participaron del asalto permanecen prófugos. Uno de ellos ya fue identificado, mientras que el tercero aún no fue plenamente individualizado.

Los tres serían menores de edad. La fiscalía trabaja para determinar con precisión el rol de cada uno en el ataque y establecer quién efectuó el disparo mortal. Aunque el adolescente entregado es señalado como autor material, la pesquisa continúa abierta.

Efectivos policiales realizaron allanamientos en busca de pruebas y de los sospechosos restantes. Se intenta recuperar el arma utilizada y los objetos robados, claves para consolidar la acusación.

Un crimen por una fracción del dinero

Uno de los aspectos que más conmociona a la comunidad es la desproporción entre el monto que había cobrado la víctima y lo finalmente sustraído. Maddalena había recibido 11 millones de pesos por la indemnización, pero los agresores solo consiguieron 60 mil pesos y un celular.

Para los investigadores, el plan no incluía necesariamente apoderarse de toda la suma en ese momento. Se sospecha que los jóvenes creían que llevaba consigo una cantidad mayor de dinero. Al no encontrarla, el asalto derivó en violencia.

El crimen expone cómo la circulación de información sensible puede convertirse en un factor de riesgo, especialmente en contextos donde operan bandas dedicadas a delitos oportunistas.

Conmoción en Las Catonas

El barrio Las Catonas amaneció sacudido por la noticia. Familiares, amigos y vecinos de la víctima manifestaron su dolor e indignación. “Era un trabajador, no merecía terminar así”, expresaron allegados en redes sociales.

La esquina donde ocurrió el ataque se transformó en un punto de memoria improvisado. Velas y mensajes escritos a mano recuerdan a Maddalena.

La inseguridad en la zona es una preocupación persistente. Vecinos denuncian que los robos bajo la modalidad motochorro se repiten con frecuencia y reclaman mayor presencia policial.

El debate sobre la edad de imputabilidad

El caso reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Cada vez que un menor de 16 años es señalado como autor de un delito grave, resurgen las discusiones políticas y sociales sobre el régimen penal juvenil.

Actualmente, los menores de 16 años son inimputables. Esto significa que no pueden ser sometidos a un proceso penal tradicional ni recibir una condena. Sin embargo, la Justicia puede disponer medidas de seguridad, internaciones y tratamientos tutelares cuando se considera necesario para su protección y la de terceros.

Especialistas advierten que el problema es complejo y no se resuelve únicamente con reformas punitivas. Señalan la necesidad de políticas integrales que aborden la exclusión social, la deserción escolar y la falta de oportunidades.

Una investigación en curso y muchas preguntas abiertas

Mientras la causa avanza, persisten interrogantes. ¿Quién filtró la información sobre la indemnización? ¿Cómo se organizó el grupo para ejecutar el robo? ¿Qué rol tuvo cada integrante?

La fiscalía trabaja en el análisis de comunicaciones, testimonios y cámaras de seguridad de la zona. Cada elemento puede resultar determinante para esclarecer la mecánica exacta del hecho.

El asesinato de Christian Adrián Maddalena deja al descubierto la vulnerabilidad frente a delitos planificados a partir de datos personales, y vuelve a poner el foco en la violencia ejercida por bandas juveniles.