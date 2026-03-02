En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
POLICIALES

Tiene 15 años, mató a un vecino para robarle una indemnización y su madre tomó la decisión más dura

Un crimen brutal, una suma de dinero que se hizo pública en cuestión de horas y una emboscada que terminó de la peor manera. Christian Adrián Maddalena, de 32 años, fue asesinado de un disparo en el barrio Las Catonas, en el partido bonaerense de Moreno, luego de que delincuentes lo engañaran con la falsa venta de una motocicleta. La principal acusación recae sobre un adolescente de 15 años, quien fue entregado por su propia madre a la Policía esa misma noche.

Tiene 15 años, mató a un vecino para robarle una indemnización y su madre tomó la decisión más dura

Un crimen brutal, una suma de dinero que se hizo pública en cuestión de horas y una emboscada que terminó de la peor manera. Christian Adrián Maddalena, de 32 años, fue asesinado de un disparo en el barrio Las Catonas, en el partido bonaerense de Moreno, luego de que delincuentes lo engañaran con la falsa venta de una motocicleta. La principal acusación recae sobre un adolescente de 15 años, quien fue entregado por su propia madre a la Policía esa misma noche.

Leé también El crimen que estuvo 25 años sin resolver y se aclaró por una botella de agua
el crimen que estuvo 25 anos sin resolver y se aclaro por una botella de agua

La investigación judicial sostiene que el ataque no fue improvisado. Se trató de un robo planificado, motivado por el reciente cobro de una indemnización por un accidente de tránsito que la víctima había percibido días antes. Aunque había recibido 11 millones de pesos, los agresores solo lograron apoderarse de 60 mil pesos en efectivo y su teléfono celular.

Un dato que se filtró y desató la tragedia

El jueves previo al crimen, Maddalena había cobrado una indemnización millonaria como resarcimiento por un siniestro vial. Según reconstruyeron los investigadores, la noticia circuló rápidamente entre conocidos y vecinos de Las Catonas, una zona donde los rumores viajan con velocidad.

Fuentes del caso indicaron que la información sobre el dinero llegó a oídos de un grupo de jóvenes vinculados a robos bajo la modalidad “motochorro”. A partir de allí, comenzaron a idear una maniobra para acercarse a la víctima sin levantar sospechas.

La estrategia fue simple pero efectiva: ofrecerle una oportunidad atractiva. Le propusieron la compra de una moto a bajo precio. El contacto se habría producido a través de intermediarios que generaron confianza. Pese a las advertencias de su padre, quien le pidió que no acudiera a la cita, Maddalena decidió avanzar con la operación.

La emboscada en una esquina oscura

El encuentro fue pactado para la noche del 26 de febrero, en la intersección de las calles Félix de Azara y María Montiveros, en Las Catonas. Allí, de acuerdo con la reconstrucción judicial, lo aguardaban tres adolescentes.

Lo que debía ser una transacción terminó en violencia. El grupo lo abordó con fines de robo y, en medio del ataque, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la víctima. Maddalena cayó gravemente herido. Los agresores escaparon con el celular, la billetera y una suma cercana a los 60 mil pesos.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, pero el cuadro era crítico. El hombre agonizó en el lugar y falleció poco después, producto de la herida de arma de fuego.

Para los investigadores, el homicidio se encuadra en la figura de “criminis causa”: matar para asegurar el resultado del robo o procurar la impunidad.

Una madre frente a la decisión más difícil

Mientras la víctima luchaba por su vida, otro episodio impactante ocurría en paralelo. La madre del principal sospechoso, un adolescente de 15 años, tomó una decisión que marcó un giro en la causa: lo llevó personalmente a la comisaría y lo puso a disposición de las autoridades.

Según trascendió, la mujer habría tomado conocimiento de la participación de su hijo en el hecho y optó por entregarlo. El menor quedó inmediatamente bajo custodia policial.

Por su edad, el joven es inimputable penalmente, ya que en la provincia de Buenos Aires la edad mínima de responsabilidad penal es de 16 años. Sin embargo, la Justicia puede disponer medidas de seguridad y tratamiento tutelar.

La intervención judicial y la medida de seguridad

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Mohamed Eslaiman. El expediente fue caratulado como “homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Ante la gravedad del caso, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías del Joven la aplicación de una medida restrictiva de la libertad. El adolescente fue trasladado a un centro de menores, donde quedó alojado bajo un régimen de tratamiento tutelar intensivo.

Si bien no puede recibir una condena penal como un adulto, el régimen juvenil prevé medidas de encierro y seguimiento especializado cuando el hecho reviste extrema gravedad, como en este caso.

Los otros implicados siguen prófugos

La investigación no concluye con la detención del menor. Los otros dos jóvenes que participaron del asalto permanecen prófugos. Uno de ellos ya fue identificado, mientras que el tercero aún no fue plenamente individualizado.

Los tres serían menores de edad. La fiscalía trabaja para determinar con precisión el rol de cada uno en el ataque y establecer quién efectuó el disparo mortal. Aunque el adolescente entregado es señalado como autor material, la pesquisa continúa abierta.

Efectivos policiales realizaron allanamientos en busca de pruebas y de los sospechosos restantes. Se intenta recuperar el arma utilizada y los objetos robados, claves para consolidar la acusación.

Un crimen por una fracción del dinero

Uno de los aspectos que más conmociona a la comunidad es la desproporción entre el monto que había cobrado la víctima y lo finalmente sustraído. Maddalena había recibido 11 millones de pesos por la indemnización, pero los agresores solo consiguieron 60 mil pesos y un celular.

Para los investigadores, el plan no incluía necesariamente apoderarse de toda la suma en ese momento. Se sospecha que los jóvenes creían que llevaba consigo una cantidad mayor de dinero. Al no encontrarla, el asalto derivó en violencia.

El crimen expone cómo la circulación de información sensible puede convertirse en un factor de riesgo, especialmente en contextos donde operan bandas dedicadas a delitos oportunistas.

Conmoción en Las Catonas

El barrio Las Catonas amaneció sacudido por la noticia. Familiares, amigos y vecinos de la víctima manifestaron su dolor e indignación. “Era un trabajador, no merecía terminar así”, expresaron allegados en redes sociales.

La esquina donde ocurrió el ataque se transformó en un punto de memoria improvisado. Velas y mensajes escritos a mano recuerdan a Maddalena.

La inseguridad en la zona es una preocupación persistente. Vecinos denuncian que los robos bajo la modalidad motochorro se repiten con frecuencia y reclaman mayor presencia policial.

El debate sobre la edad de imputabilidad

El caso reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Cada vez que un menor de 16 años es señalado como autor de un delito grave, resurgen las discusiones políticas y sociales sobre el régimen penal juvenil.

Actualmente, los menores de 16 años son inimputables. Esto significa que no pueden ser sometidos a un proceso penal tradicional ni recibir una condena. Sin embargo, la Justicia puede disponer medidas de seguridad, internaciones y tratamientos tutelares cuando se considera necesario para su protección y la de terceros.

Especialistas advierten que el problema es complejo y no se resuelve únicamente con reformas punitivas. Señalan la necesidad de políticas integrales que aborden la exclusión social, la deserción escolar y la falta de oportunidades.

Una investigación en curso y muchas preguntas abiertas

Mientras la causa avanza, persisten interrogantes. ¿Quién filtró la información sobre la indemnización? ¿Cómo se organizó el grupo para ejecutar el robo? ¿Qué rol tuvo cada integrante?

La fiscalía trabaja en el análisis de comunicaciones, testimonios y cámaras de seguridad de la zona. Cada elemento puede resultar determinante para esclarecer la mecánica exacta del hecho.

El asesinato de Christian Adrián Maddalena deja al descubierto la vulnerabilidad frente a delitos planificados a partir de datos personales, y vuelve a poner el foco en la violencia ejercida por bandas juveniles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
El aberrante motivo por el que le prohíben a los padres de seis hijos acercarse a ellos
Derrumbe en un boliche de Costanera Norte: cayó la estructura del escenario, dejó heridos y cientos de evacuados
El desgarrador reclamo de la madre de Kim Gómez al asesino de su hija: "¿Por qué..."

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar