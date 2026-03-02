Quiénes eran los jóvenes que murieron después chocar contra un árbol

Quiénes son los otros cinco heridos

Los otros cinco ocupantes, todos de entre 17 y 19 años, fueron trasladados a distintos centros de salud. Dos de ellos permanecen internados en estado crítico, en especial una de las heridas ya fue operada en cuatro oportunidades en solo dos días. Los otros tres jóvenes evolucionan bajo observación médica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 en avenida Bulnes al 1400. Por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió estabilidad y terminó impactando de lleno contra un árbol. El operativo de rescate requirió la intervención de bomberos, que utilizaron herramientas hidráulicas para liberar a los jóvenes atrapados. El auto quedó con severos daños estructurales y se produjo el desprendimiento del tubo de GNC.

En el interior del vehículo se encontraron botellas de alcohol y los investigadores no descartan que el automóvil circulara a alta velocidad al momento del impacto. La Policía Judicial realizó peritajes en el lugar para determinar la mecánica exacta del hecho.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en los círculos cercanos a las víctimas, donde familiares y amigos expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales. Mientras avanza la investigación, la atención está puesta en la evolución de los jóvenes que permanecen hospitalizados.

“Estuve con los chicos, hablé con ellos y los saludé. Fran (Bertello) parecía que se estaba despidiendo… me abrazaba, me dio un beso y me dijo ‘te amo mucho, Agus’”, declaró Agustina, amiga de los accidentados en un testimonio a medios locales. Además, confió que casi se sube al auto pero finalmente decidió rechazar la invitación de sus amigos: “Algo me decía que no tenía que ir”.