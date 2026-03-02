En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
jóvenes
Muerte
CÓRDOBA

Quiénes eran los jóvenes que murieron después chocar contra un árbol

El auto en el que viajaban siete adolescentes se estrelló en la avenida Bulnes durante la madrugada del sábado. Dos ocupantes fallecieron y otros dos están en estado crítico. Investigan si hubo consumo de alcohol y exceso de velocidad.

Quiénes eran los jóvenes que murieron después chocar contra un árbol
Leé también Video: el tremendo choque que provocó un policía contra 6 autos tras cruzar en rojo
Un agente de la Policía de la Ciudad provocó un choque de película en Bernal.

Las personas fallecidas fueron Pía Barrientos, de 19 años, quien conducía el vehículo Suzuki Fun que desencadenó el siniestro, y Francisco Bertello, de 17. Ambos eran vecinos de barrio Yofre. Según medios locales, la joven había recibido el auto como regalo hacía pocos meses. La joven trabajaba en un espacio deportivo y gastronómico en Docta y fue rescatada con vida del habitáculo, pero murió poco después a causa de las heridas.

AUTO CHOQUE JÓVENES MUERTOS EN CÓRDOBA

En cuanto a Bertello, el Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, en Yofre Norte, donde el joven había egresado recientemente expresó su pesar por la muerte del joven. “La comunidad educativa acompaña con profundo dolor a la familia de nuestro ex alumno, de la Promoción 2025, ante su fallecimiento. Elevamos una oración por su eterno descanso”, manifestó el establecimiento educativo en un comunicado.

Quiénes son los otros cinco heridos

Los otros cinco ocupantes, todos de entre 17 y 19 años, fueron trasladados a distintos centros de salud. Dos de ellos permanecen internados en estado crítico, en especial una de las heridas ya fue operada en cuatro oportunidades en solo dos días. Los otros tres jóvenes evolucionan bajo observación médica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 en avenida Bulnes al 1400. Por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió estabilidad y terminó impactando de lleno contra un árbol. El operativo de rescate requirió la intervención de bomberos, que utilizaron herramientas hidráulicas para liberar a los jóvenes atrapados. El auto quedó con severos daños estructurales y se produjo el desprendimiento del tubo de GNC.

En el interior del vehículo se encontraron botellas de alcohol y los investigadores no descartan que el automóvil circulara a alta velocidad al momento del impacto. La Policía Judicial realizó peritajes en el lugar para determinar la mecánica exacta del hecho.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en los círculos cercanos a las víctimas, donde familiares y amigos expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales. Mientras avanza la investigación, la atención está puesta en la evolución de los jóvenes que permanecen hospitalizados.

“Estuve con los chicos, hablé con ellos y los saludé. Fran (Bertello) parecía que se estaba despidiendo… me abrazaba, me dio un beso y me dijo ‘te amo mucho, Agus’”, declaró Agustina, amiga de los accidentados en un testimonio a medios locales. Además, confió que casi se sube al auto pero finalmente decidió rechazar la invitación de sus amigos: “Algo me decía que no tenía que ir”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
jóvenes Muerte Tragedia Choque
Notas relacionadas
Choque múltiple en la General Paz: siete autos involucrados, heridos y demoras en el tránsito
Video: brutal choque y vuelco en Almagro tras cruzar en rojo, hay cuatro heridos
Seis meses después revelan qué ocurrió detrás del ataque de la alumna armada en Mendoza y hay un detenido

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar