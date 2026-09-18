En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

¡No es Boca! More Beltrán confesó de qué club es hincha y sorprendió a todos

More Beltrán habló de Boca, sorprendió con su confesión y contó por qué alienta a otro club. Enterate.

¡No es Boca! More Beltrán confesó de qué club es hincha y sorprendió a todos

More Beltrán es una de las periodistas deportivas que más creció en los últimos años y, por su trabajo, suele estar muy vinculada al mundo del fútbol. Su cercanía con Boca también llevó a que muchos la identificaran como hincha del Xeneize, aunque ella misma se encargó de aclarar cuál es su verdadero sentimiento futbolero.

Leé también Astrología y salud holística: Los 4 signos que tienen que desinflamar el cuerpo rápido este fin de semana
La medicina holística alerta sobre cómo la sobrecarga emocional y las tensiones no procesadas se somatizan directamente en el sistema digestivo. Foto: Astrología y salud holística.

Durante un diálogo en un stream, la periodista fue consultada directamente por su supuesto fanatismo por el club de La Ribera. La pregunta fue contundente y la respuesta sorprendió.

“Aparte hincha de Boca, vos no confesás o no”, le preguntaron. More no dudó y soltó una frase que rápidamente llamó la atención: No, yo soy hincha de Huracán actualmente”, confesó.

La respuesta generó sorpresa entre quienes estaban participando de la conversación, al punto de que inmediatamente llegó un contundente: “Muy bien. Aguante el Globo”.

Pero la periodista explicó el motivo detrás de su identificación actual con Huracán, y allí apareció un nombre muy conocido del fútbol argentino: Lucas Blondel, su pareja, quien actualmente juega en el club de Parque Patricios y a quien More conoció durante su etapa como futbolista de Boca.

“Mi familia es Independiente”, aclaró además la periodista, dejando en claro que su historia familiar tampoco está relacionada con Huracán. Entonces volvió a explicar por qué hoy responde que es del Globo: “Hincha de Huracán. Sí, porque está Lucas ahí”, contó.

Sin embargo, More hizo una aclaración importante sobre su relación con el fútbol y su profesión. Más allá del vínculo sentimental y de su cercanía con Huracán, aseguró que no se considera una hincha fanática, porque su relación con el fútbol nació principalmente desde el periodismo.

“Pero realmente hincha, no. No soy hincha de mi trabajo. Mi primer lugar”, explicó.

La conversación derivó entonces en el debate sobre los periodistas deportivos y hasta apareció como ejemplo Martín Palermo, a raíz de su reacción ante un gol de Platense contra Boca. “Es como Palermo gritando el gol el otro día. Su trabajo está primero. Entonces hizo el gol de Platense y lo grita”, plantearon.

More puso algunos reparos al ejemplo por la fuerte identificación de Palermo con Boca, pero coincidió con la idea de que el trabajo periodístico está por encima de las preferencias futbolísticas. “No sé si es un gran ejemplo Palermo, porque está muy identificado”, respondió.

Y ante la observación de que el exdelantero había gritado el gol contra Boca, fue contundente: “Y está bien. Es su trabajo igual”.

En pocas palabras

  • Hincha de Huracán: More Beltrán confesó que actualmente es hincha del Globo.
  • Motivo de la elección: Su actual sentimiento se debe a que su pareja, Lucas Blondel, juega en el club.
  • Profesión ante todo: La periodista aclaró que su trabajo periodístico está por encima de las preferencias futbolísticas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Cola de caballo: por qué es tan buena para la salud
Horóscopo: Los 4 signos del zodíaco que van a recibir un mensaje o llamada inesperada este fin de semana
Los 4 signos del Horóscopo Chino que van a recibir una noticia inesperada este fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar