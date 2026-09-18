¡No es Boca! More Beltrán confesó de qué club es hincha y sorprendió a todos

Pero la periodista explicó el motivo detrás de su identificación actual con Huracán, y allí apareció un nombre muy conocido del fútbol argentino: Lucas Blondel, su pareja, quien actualmente juega en el club de Parque Patricios y a quien More conoció durante su etapa como futbolista de Boca.

“Mi familia es Independiente”, aclaró además la periodista, dejando en claro que su historia familiar tampoco está relacionada con Huracán. Entonces volvió a explicar por qué hoy responde que es del Globo: “Hincha de Huracán. Sí, porque está Lucas ahí”, contó.

Sin embargo, More hizo una aclaración importante sobre su relación con el fútbol y su profesión. Más allá del vínculo sentimental y de su cercanía con Huracán, aseguró que no se considera una hincha fanática, porque su relación con el fútbol nació principalmente desde el periodismo.

“Pero realmente hincha, no. No soy hincha de mi trabajo. Mi primer lugar”, explicó.

La conversación derivó entonces en el debate sobre los periodistas deportivos y hasta apareció como ejemplo Martín Palermo, a raíz de su reacción ante un gol de Platense contra Boca. “Es como Palermo gritando el gol el otro día. Su trabajo está primero. Entonces hizo el gol de Platense y lo grita”, plantearon.

More puso algunos reparos al ejemplo por la fuerte identificación de Palermo con Boca, pero coincidió con la idea de que el trabajo periodístico está por encima de las preferencias futbolísticas. “No sé si es un gran ejemplo Palermo, porque está muy identificado”, respondió.

Y ante la observación de que el exdelantero había gritado el gol contra Boca, fue contundente: “Y está bien. Es su trabajo igual”.