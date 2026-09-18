Rocío Robles confesó la insólita manía de Adrián Suar y cómo reaccionó ante su llegada a Telefe

"Estoy bien, nerviosa. Adrián es mi conejillo de indias, alguien tiene que probar. Ya le cocinaba, pero como un acto de amor algo que me salía bien, esto es cocinar de verdad. Esto es que prueben el plato, que salga bien y que esté bien presentado. Hasta el momento me salían bien las comidas más caseras, pasta, carne al horno, comidas potentes de familia", confesó.

Pero la conversación rápidamente llevó a Adrián Suar y a sus particulares gustos gastronómicos. En ese sentido, Rocío Robles no tuvo reparos en contar cuál es el plato que su pareja elige una y otra vez y hasta describió la particular forma en la que prepara las milanesas.

"El plato favorito de Adrián son las milanesas, le preguntás qué quiere comer y siempre milanesas. A mí me gusta, yo como de todo. A él le gustan dobles las milanesas. Hago finita con pan rallado y después le sumo panko. Estuve probando varias cosas, una cosa es hacerlas en casa y otra venir acá", explicó entre risas.

Sin embargo, no todo es coincidencia entre ambos cuando llega el momento de cocinar. Robles cuestionó especialmente la manera en la que el productor y actor prepara las milanesas, al considerar que su método no sería tan saludable como él cree.

"Adrián no es tan sano para comer milanesas, las frita con poco aceite y después las manda al horno, para mí no está bien. Él jura que se está cuidando y le pone poco aceite y es peor, porque absorbe más", lanzó sin filtro.

Más allá de las anécdotas de pareja, la futura participante también celebró la oportunidad de dejar momentáneamente el periodismo deportivo y enfrentarse a un nuevo desafío televisivo. Según contó, desde que recibió la propuesta se mostró entusiasmada con la posibilidad.

"Primero hubo una prelista más amplia, yo estuve feliz desde que me llegó la propuesta. Nunca lo dudé, hace tres años que hablo de fútbol y es más monotemático. MasterChef me parece un programa re lindo", reflexionó.

Por último, Rocío Robles destacó el acompañamiento de Adrián Suar en este nuevo proyecto, pese a la particularidad de que ella ahora formará parte de una propuesta de Telefe, mientras él se desempeña en El Trece.

"Él se puso re contento. Somos una pareja, él me acompaña en todos mis proyectos y yo lo acompaño a él", cerró entusiasmada mientras se prepara para afrontar este nuevo desafío en MasterChef Celebrity.

Quiénes son los 24 participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity 2026

En esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, que contará una vez más con Damián Betular y Germán Martitegui en el jurado, sumándose Maru Botana en el lugar que dejó vacante Donato De Santis, los 24 participantes famosos que competirán por el premio son: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.