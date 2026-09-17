Encontraron a Noah, el nene de 3 años con autismo que era buscado con desesperación

La Policía de Suffolk comunicó el hallazgo y señaló que los familiares habían sido informados. Las autoridades también solicitaron que se respete la intimidad de la familia durante las próximas horas.

Noah Woods desapareció durante la tarde en un parque de Brantham

La desaparición de Noah Woods se produjo alrededor de las 15:00 del martes, cuando el niño se encontraba en el parque de Merriam Close junto a integrantes de su familia.

En un momento determinado, el pequeño se separó de uno de sus familiares y comenzó una búsqueda inmediata en el sector. Debido a sus características particulares, entre ellas su autismo y sordera parcial, la preocupación de sus allegados fue especialmente grande.

La Policía de Suffolk puso rápidamente en marcha un operativo para intentar localizarlo. Durante las primeras horas, los investigadores difundieron imágenes y solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que permitiera reconstruir los últimos movimientos del niño.

El análisis de las cámaras de vigilancia permitió establecer una posible dirección que Noah habría tomado después de abandonar el área del parque.

Según la reconstrucción difundida durante la búsqueda, el pequeño habría corrido por un callejón en dirección a una urbanización de reciente construcción. El sector presentaba espacios arbolados y distintos caminos que conectaban con otras áreas de la localidad.

En las proximidades también había un estanque y vías ferroviarias, por lo que los investigadores debieron ampliar considerablemente el radio del operativo.

La posibilidad de que Noah hubiera llegado hasta alguno de esos sectores llevó a los equipos de emergencia a revisar diferentes puntos del área, mientras familiares y vecinos recorrían calles, senderos y zonas verdes.

Un operativo que reunió a 1.300 voluntarios

La desaparición generó una enorme movilización en Brantham. Durante más de 27 horas, la búsqueda reunió a aproximadamente 1.300 voluntarios, además de los efectivos policiales y los equipos especializados que participaron del operativo.

Vecinos de la zona se acercaron a los puntos establecidos para colaborar con los rastrillajes. También se organizaron grupos para revisar distintos sectores y aportar información a las autoridades.

La dimensión del operativo reflejó la preocupación que había provocado la desaparición del niño.

Entre los organismos que participaron se encontraban integrantes de Suffolk Lowland Search and Rescue, además de equipos de la Guardia Costera, unidades de buceo y helicópteros destinados a recorrer desde el aire las zonas de interés.

Los investigadores tampoco limitaron la búsqueda a tierra firme. Las orillas del río Stour, las vías ferroviarias, los sectores arbolados y las inmediaciones del estanque fueron revisados durante las distintas etapas del operativo.

La intervención de equipos especializados resultó particularmente importante cuando los investigadores concentraron su atención en Decoy Pond.

Decoy Pond, el lugar donde encontraron el cuerpo

El punto que terminó siendo determinante para la investigación fue Decoy Pond, un estanque artificial ubicado a menos de un kilómetro del sitio donde Noah había sido visto por última vez.

El lugar fue inmediatamente acordonado por las autoridades para permitir el trabajo de los especialistas y preservar el área.

De acuerdo con los informes difundidos durante el operativo, el estanque tiene una profundidad media de aproximadamente 1,5 metros, aunque en determinadas zonas puede alcanzar casi los tres metros.

Equipos de buceo realizaron tareas de rastreo dentro del agua y también inspeccionaron los alrededores. Para reforzar el operativo se contó con una unidad especializada de buceo enviada desde Londres.

La búsqueda en el estanque se desarrolló junto con los trabajos que continuaban en otros sectores de Brantham.

Durante horas, los equipos habían intentado determinar si Noah podía encontrarse en alguno de los espacios que aparecían en las imágenes de vigilancia. La cercanía entre el lugar donde había desaparecido y Decoy Pond convirtió al estanque en uno de los puntos de especial interés para los investigadores.

Finalmente, el cuerpo del niño fue localizado en el interior del estanque.

Las autoridades informaron entonces a la familia y dieron por terminado el enorme despliegue de búsqueda que había comenzado el día anterior.

La conmoción de los voluntarios después de conocer la noticia

La confirmación del hallazgo provocó una fuerte reacción entre las personas que habían participado del operativo.

Durante horas, vecinos y voluntarios habían recorrido la zona con la expectativa de encontrar a Noah con vida. Por eso, cuando el superintendente Tom Pearse comunicó que el niño había sido encontrado muerto, varios de los participantes no pudieron contener la emoción.

Algunos voluntarios rompieron a llorar al conocer el desenlace, después de haber pasado buena parte de la jornada recorriendo los alrededores de Brantham.

La búsqueda había generado un fuerte sentimiento de solidaridad en la comunidad. Personas que no conocían personalmente a la familia se sumaron a los grupos de rastreo y colaboraron con las tareas coordinadas por las autoridades.

El padre del niño, Rhys Woods, también había realizado un pedido público durante las horas de búsqueda para que los voluntarios continuaran recorriendo la zona.

En medio de la desesperación, había expresado su angustia ante la posibilidad de tener que pasar otra noche sin saber dónde estaba su hijo.

El pedido movilizó todavía más a la comunidad y llevó a que durante la noche y las primeras horas del miércoles continuaran las tareas para intentar encontrarlo.

La Policía pidió que las búsquedas fueran coordinadas

A medida que cientos de personas se sumaban a la búsqueda, las autoridades remarcaron la importancia de que los voluntarios siguieran las instrucciones de los equipos profesionales.

La Policía de Suffolk agradeció la enorme respuesta de la comunidad, pero recordó que este tipo de operativos debe desarrollarse bajo coordinación especializada.

La recomendación tenía como objetivo evitar que las personas ingresaran por su cuenta en sectores potencialmente peligrosos o que se alteraran zonas que podían resultar relevantes para la investigación.

El despliegue incluyó distintas capacidades de búsqueda, desde unidades terrestres hasta recursos aéreos y equipos preparados para trabajar en el agua.

En particular, la participación de los especialistas en buceo permitió revisar uno de los escenarios que, por sus características, requería equipamiento y conocimientos específicos.

El mensaje de las autoridades a la familia de Noah Woods

Tras comunicar el hallazgo, el superintendente Tom Pearse pidió públicamente respeto para los familiares del pequeño.

El funcionario destacó que los allegados de Noah necesitaban tiempo y privacidad para atravesar el momento posterior a la confirmación de su muerte.

La familia había vivido más de un día de incertidumbre, mientras cientos de personas intentaban encontrar al niño.

El pedido de las autoridades apuntó a evitar una exposición innecesaria de los familiares en las horas posteriores al hallazgo.

La Policía también continuó con las tareas destinadas a establecer con precisión las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior muerte del niño.

Aunque el hallazgo permitió cerrar el operativo de búsqueda, la investigación policial continúa abierta.

Qué se sabe hasta ahora sobre la desaparición

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Noah Woods fue visto por última vez alrededor de las 3 de la tarde del martes en Merriam Close.

A partir de las imágenes de vigilancia y de los testimonios obtenidos, los investigadores intentaron reconstruir el trayecto que habría realizado después de separarse de su familiar.

Una de las hipótesis de desplazamiento indicaba que el niño habría atravesado un callejón en dirección a una nueva urbanización. Desde allí, existían conexiones con sectores arbolados y espacios donde se encontraban tanto el estanque como las vías ferroviarias.

La amplitud del terreno obligó a distribuir a los equipos de búsqueda en diferentes puntos.

Decoy Pond terminó siendo el lugar donde se produjo el hallazgo, aunque las autoridades deberán determinar ahora qué ocurrió durante el período comprendido entre la desaparición y la localización del cuerpo.

La identificación formal y los procedimientos posteriores forman parte de las actuaciones que deberán completar los investigadores.

Brantham quedó conmocionado tras el desenlace

La desaparición de Noah había generado una reacción inmediata en Brantham, donde vecinos y organizaciones locales participaron activamente del operativo.

La localidad fue escenario de una búsqueda multitudinaria que se extendió durante más de un día. Calles, espacios verdes, caminos, zonas cercanas al río y sectores próximos a las vías ferroviarias fueron recorridos por los grupos que intentaban encontrar algún indicio sobre el paradero del niño.

La expectativa se mantuvo hasta que las autoridades confirmaron el hallazgo en Decoy Pond.

La noticia transformó el clima de una comunidad que durante horas había trabajado con la esperanza de encontrar al pequeño con vida.

Ahora, mientras la familia atraviesa el duelo, los investigadores deberán reconstruir en detalle los últimos movimientos de Noah y establecer las circunstancias de su muerte.

La Policía de Suffolk no dio por concluida la investigación y pidió prudencia mientras avanzan las diligencias correspondientes.

El caso dejó además una fuerte marca entre quienes participaron de la búsqueda. Para muchos de ellos, la movilización que había comenzado como un esfuerzo colectivo para encontrar a un niño terminó con una noticia que ninguno esperaba recibir.

Después de más de 27 horas de operativo y la participación de alrededor de 1.300 voluntarios, la búsqueda de Noah Woods llegó a su fin en Decoy Pond.

La familia recibió la confirmación y las autoridades volvieron a insistir en un pedido central: respeto, tiempo y privacidad para los allegados del niño mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido.