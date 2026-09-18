Cola de caballo: por qué es tan buena para la salud

Qué propiedades tiene la cola de caballo

El interés medicinal de la planta está relacionado con su composición, que incluye diferentes minerales y compuestos vegetales.

Uno de sus componentes más destacados es el silicio o sílice. Aproximadamente el 25% de la planta seca corresponde a este compuesto, según la información proporcionada.

Además, contiene sales de potasio, magnesio, manganeso y aluminio, junto con distintos fitoconstituyentes como flavonoides, saponinas y fitoesteroles. También presenta pequeñas cantidades de alcaloides, entre ellos palustrina y nicotina.

A partir de esta composición, se le atribuyen propiedades diuréticas, antioxidantes, antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas.

Para qué sirve la cola de caballo

Según el médico Alberto Sanagustín, uno de los principales usos de la cola de caballo está relacionado con el sistema urinario. Los flavonoides y las saponinas favorecen la eliminación de agua a través de la orina, por lo que la planta se utiliza para ayudar a disminuir la retención de líquidos.

La Agencia Europea de Medicamentos reconoce su uso tradicional para favorecer el aumento de la producción de orina y el lavado de las vías urinarias en casos de molestias urinarias leves.

Por su acción diurética, la eliminación de líquidos también puede producir una disminución del peso corporal. Sin embargo, se trata de una pérdida relacionada con el agua y no con la grasa, por lo que no reemplaza una alimentación variada ni la actividad física como estrategia para controlar el peso.

Salud ósea y articular: Sanagustín destaca el elevado contenido de silicio de la cola de caballo y su relación con la formación de colágeno, además de su importancia para estructuras como los huesos y los cartílagos. Por este motivo, la planta se utiliza como complemento en la consolidación de fracturas y en el cuidado de la salud ósea y articular.

Piel, cabello y uñas: El médico también señala la importancia del silicio y de los compuestos presentes en la planta para el cuidado de la piel, el cabello y las uñas. La cola de caballo puede utilizarse de manera tópica en forma de cremas, compresas y lociones, mientras que también existen extractos incorporados a productos destinados al cuidado de las uñas.

Cicatrización y edemas: Otro de sus usos está relacionado con las aplicaciones tópicas. La cola de caballo se emplea en preparaciones destinadas a favorecer la cicatrización de heridas y úlceras y a reducir la hinchazón asociada a determinados edemas postraumáticos, por ejemplo, después de golpes.

Cómo se prepara la cola de caballo

La infusión o tisana es una de las formas más habituales de consumir esta planta. Para prepararla se utiliza la hierba seca, particularmente los tallos verdes estériles, y se agrega aproximadamente una cucharadita a una taza de agua previamente hervida.

También puede encontrarse en diferentes presentaciones, como polvos, cápsulas, comprimidos, extractos fluidos y tinturas. Para uso externo existen productos como ungüentos, lociones capilares y compresas.

Qué efectos adversos puede tener la cola de caballo

El médico Alberto Sanagustín advierte que, pese a tratarse de una planta medicinal, la cola de caballo no está exenta de riesgos, especialmente cuando se consume en exceso o durante períodos prolongados.

Entre las posibles reacciones se encuentran malestar digestivo, náuseas, vómitos, confusión, palpitaciones y reacciones alérgicas.

Uno de los aspectos que requiere especial atención es la presencia de tiaminasa, una enzima que destruye la tiamina o vitamina B1. El consumo excesivo o prolongado puede generar una deficiencia de esta vitamina, con síntomas como fatiga, irritabilidad, pérdida de memoria, confusión, debilidad muscular e incoordinación.

Este riesgo es mayor en personas que ya presentan niveles bajos de vitamina B1, como quienes tienen problemas de malabsorción intestinal, siguen dietas muy restrictivas o presentan un consumo elevado de alcohol.

Qué tener en cuenta con los medicamentos

Sanagustín también advierte sobre las posibles interacciones de la cola de caballo con determinados medicamentos, por lo que su consumo debe tenerse en cuenta cuando existe un tratamiento farmacológico.

Diuréticos y antihipertensivos: puede potenciar su acción e incrementar el riesgo de una disminución excesiva de la presión arterial.

Litio: puede reducir su eliminación y aumentar la posibilidad de toxicidad.

Medicamentos para la diabetes: al favorecer una disminución de los niveles de glucosa en sangre, puede potenciar el efecto de los fármacos hipoglucemiantes.

Medicamentos contra el VIH/SIDA: puede presentar interacciones capaces de alterar la eficacia de determinados tratamientos.

Por eso, antes de incorporar cola de caballo como planta medicinal, especialmente en forma de suplementos o durante períodos prolongados, es importante tener en cuenta la cantidad utilizada, la duración del consumo y los medicamentos que toma cada persona.