No es cansancio, es Marte: el fenómeno astrológico que explica por qué mayo se siente como si ya fuera diciembre

El espejo del Tarot: Una lectura interactiva

Para darle una vuelta disruptiva a este análisis, podemos mirar este momento a través de los arcanos. Si pudieras elegir una carta que represente tu semana, muchos se identificarían con El Diez de Bastos. Esta carta muestra a un hombre cargando diez troncos pesados, ocultando su rostro, sin ver el camino, solo enfocado en no soltar la carga. Es la imagen perfecta del burnout: la incapacidad de delegar y la obsesión por llegar a una meta que ya ni siquiera recordamos por qué es importante. El universo nos está pidiendo soltar algunos de esos bastos antes de que la espalda se quiebre definitivamente.

Te propongo un ejercicio de Tarot interactivo: cerrá los ojos y pensá en esa tarea que más te drena la energía hoy. Si elegís la energía de La Fuerza, el consejo es que dejes de pelear contra tu cansancio y empieces a domesticar tu autoexigencia; la verdadera potencia hoy está en la suavidad. Si te resuena más la energía de El Ermitaño, el cielo te está gritando que el retiro no es un lujo, sino una necesidad biológica. Necesitás menos pantallas y más tiempo de calidad en soledad para recuperar tu centro energético antes de que termine el mes.

3 Antídotos Astrales para sobrevivir a la cuadratura

Para contrarrestar este drenaje energético, no necesitamos grandes cambios estructurales, sino pequeñas fugas de alivio que hackeen el sistema. El primer antídoto es el "Ayuno de Marte". Dado que Marte rige la competencia y el impulso, intentá dedicar al menos dos horas al día a actividades que no tengan un fin productivo ni competitivo. Esto incluye apagar las notificaciones y evitar los juegos o debates intensos en redes sociales. Al quitarle estímulos al planeta de la guerra, permitimos que el sistema nervioso baje los niveles de cortisol que la cuadratura está estimulando.

El segundo antídoto es la tierra física. La astrología de 2026 nos pide bajar la energía de la cabeza (el aire y el fuego de Marte) hacia los pies. Caminar descalzo sobre pasto o simplemente masajear tus pies con un aceite natural antes de dormir ayuda a cerrar los circuitos de energía sobrante que quedan "rebotando" en el cerebro y provocan insomnio por cansancio extremo. Finalmente, el tercer antídoto es la renegociación de límites. Aprovechá la tensión planetaria para decir "no" a ese compromiso que aceptaste solo por compromiso social. Mayo es el mes para podar lo que sobra y guardar reservas para lo que resta del año.

Hacia un nuevo ritmo

Entender que este letargo tiene un componente cíclico y astral nos quita un peso de encima. No estás perdiendo el ritmo, simplemente el cielo te está invitando a cambiar la frecuencia. La cuadratura de Marte pasará, pero las lecciones sobre cómo cuidamos nuestra energía en momentos de alta demanda quedarán. No te castigues por no estar al 100%. A veces, la acción más valiente y "marcial" que podemos tomar es, precisamente, rendirnos ante la necesidad de descanso. Este mayo de 2026 no es el final del camino, sino el portal necesario para recalibrar hacia dónde queremos poner nuestro fuego en la segunda mitad del año.