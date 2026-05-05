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Virgen de Luján: por qué se la conmemora el 8 de mayo y qué actividades habrá en el santuario

Cada 8 de mayo se recuerda a la Virgen de Luján, una de las principales devociones del catolicismo argentino.

Cada 8 de mayo se recuerda a la Virgen de Luján

Cada 8 de mayo se recuerda a la Virgen de Luján, una de las principales devociones del catolicismo argentino.

Cada 8 de mayo se conmemora en la Argentina a la Virgen de Luján, una de las principales devociones del catolicismo nacional. La fecha recuerda la coronación canónica de la imagen, realizada en 1887, cuando fue reconocida oficialmente por la Iglesia en el marco del crecimiento de su veneración popular en el país.

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La tradición se remonta al siglo XVII. Según el relato histórico-religioso, una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción enviada desde Brasil con destino a Santiago del Estero se habría detenido de manera inexplicable para los fieles de la época en la zona del actual Luján, en la provincia de Buenos Aires. El hecho fue interpretado como una señal divina y dio origen a uno de los principales centros de devoción mariana del país.

La imagen representa a la Inmaculada Concepción y su culto fue impulsado de manera decisiva por el sacerdote Jorge María Salvaire, figura central en la organización y consolidación del santuario. Con el paso del tiempo, la devoción se expandió entre fieles de todo el país y se transformó en una de las expresiones religiosas más arraigadas de la Argentina.

En paralelo, se desarrolló el Santuario de Luján, que con los años dio lugar a la actual Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los templos más importantes del país y principal centro de peregrinación mariana. Su arquitectura neogótica y su escala lo convirtieron en un punto de referencia para millones de fieles.

El 8 de mayo de 1887 se realizó la coronación canónica de la imagen, presidida por la jerarquía eclesiástica de la época, en reconocimiento a la profunda devoción popular. Desde entonces, la Virgen de Luján quedó consagrada como patrona de la Argentina y su figura se consolidó como uno de los principales símbolos religiosos del país.

En la actualidad, la devoción se mantiene vigente con celebraciones litúrgicas cada 8 de mayo en el Santuario de Luján, mientras que la peregrinación masiva más importante hacia el templo se realiza tradicionalmente en octubre, cuando cientos de miles de fieles caminan desde distintos puntos del país.

Virgen de Luján: que actividades habrá en el santuario el 8 de mayo

Día de la Virgen de Luján, 8 de mayo: por qué se celebra y qué misas habrá en la Basílica
Día de la Virgen de Luján, 8 de mayo: por qué se celebra y qué misas habrá en la Basílica

Día de la Virgen de Luján, 8 de mayo: por qué se celebra y qué misas habrá en la Basílica

En el marco de la conmemoración, el santuario organiza una vigilia que comienza el jueves 7 a las 22 horas con cantos a la Virgen. A las 23 horas se reza el Rosario de luces y a la medianoche, ya iniciado el viernes 8, se da inicio a la jornada con el saludo a la Virgen en el interior de la Basílica, acompañado por el Coro Municipal “Ernesto Storani” y el Coro de Niños, con la interpretación del Ave María.

El viernes 8 de mayo se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján. La jornada inicia a las 7:30 horas con la oración de Laudes y continúa con misas a las 8:00, 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00 horas.

Durante todas las celebraciones se elevan intenciones en acción de gracias por el magisterio y la vida del Papa Francisco, por la paz mundial y por el Pueblo Argentino. La misa central de las 15:00 horas será presidida por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, concelebrada por el obispo auxiliar monseñor Mauricio Landra, junto a otros obispos y sacerdotes presentes.

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