En la Feria del Libro, el Centro Ana Frank lanzó un concurso literario para jóvenes lectores

El Centro Ana Frank lanzó el primer concurso literario de "Ana Frank a nuestros Días", destinado a jóvenes lectores de las Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional del Libro.
El Centro Ana Frank Argentina presentó en la Feria del Libro un certamen literario para jóvenes de entre 16 y 30 años, con un viaje a Europa como premio principal.
El lanzamiento se realizó en la Feria Internacional del Libro con la participación de Héctor Shalom y autoridades culturales porteñas. (Foto: Centro Ana Frank).
El Centro Ana Frank lanzó el primer concurso literario de "Ana Frank a nuestros Días", destinado a jóvenes lectores de las Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional del Libro.
El lanzamiento se realizó este lunes en la Feria del Libro y contó con la presentación del director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom; la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes; y el director de Promoción del libro, Bibliotecas y Cultura, Javier Martínez.
El concurso titulado “De Ana Frank a nuestros días: Leer y escribir en las BIBLIOTECAS de la Ciudad de Buenos Aires" es una forma de homenajear la figura de Ana Frank. La iniciativa convoca a jóvenes de entre 16 a 30 años a escribir cartas (textos epistolares) inspirados en la historia de Ana Frank, el nazismo, los conflictos del pasado reciente en torno a los derechos humanos y la convivencia en la diversidad en la actualidad.
La organización está a cargo del Centro Ana Frank Argentina junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El certamen otorga como premio un viaje a Ámsterdam para conocer la Anne Frank House en 2027.
Para eso, un prestigioso jurado estará encargado de evaluar las producciones. Hay tiempo para participar enviando textos hasta el 15 de julio 2026.
BASES: https://drive.google.com/file/d/1o-WlF2vlQGYrlf0_mwLaTGnb6WEGKvoQ/view?usp=sharing
INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/mU7jYREZtHmQXxVE7
ENVÍO: https://forms.gle/2hJApBwVB3RjXpdB9