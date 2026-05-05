En la Feria del Libro, el Centro Ana Frank lanzó un concurso literario para jóvenes lectores

La organización está a cargo del Centro Ana Frank Argentina junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El certamen otorga como premio un viaje a Ámsterdam para conocer la Anne Frank House en 2027.

Para eso, un prestigioso jurado estará encargado de evaluar las producciones. Hay tiempo para participar enviando textos hasta el 15 de julio 2026.

BASES: https://drive.google.com/file/d/1o-WlF2vlQGYrlf0_mwLaTGnb6WEGKvoQ/view?usp=sharing

INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/mU7jYREZtHmQXxVE7

ENVÍO: https://forms.gle/2hJApBwVB3RjXpdB9