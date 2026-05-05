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PROFUNDO DOLOR

Conmoción en la familia de Manuel Ibero: el drama que todavía no le comunicaron en Gran Hermano

Mientras sigue aislado en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Manuel Ibero permanece ajeno a una dolorosa noticia familiar que hoy golpea de lleno a sus seres queridos. Los detalles.

5 may 2026, 13:40
Conmoción en la familia de Manuel Ibero: el drama que todavía no le comunicaron en Gran Hermano
Conmoción en la familia de Manuel Ibero: el drama que todavía no le comunicaron en Gran Hermano

Conmoción en la familia de Manuel Ibero: el drama que todavía no le comunicaron en Gran Hermano

Desde el primer día, quienes ingresan a Gran Hermano (Telefe) tienen en claro una regla clave del juego: el aislamiento total del mundo exterior. Durante su estadía en la casa más famosa del país, los participantes quedan completamente desconectados de lo que ocurre afuera, salvo situaciones excepcionales. Sólo ante decisiones familiares muy puntuales, y cuando se trata de casos considerados de extrema urgencia, se evalúa romper ese hermetismo, como sucedió con Daniela De Lucía, a quien se le permitió abandonar temporalmente el reality tras la muerte de su padre para poder despedirlo.

En este marco, en las últimas horas se conoció que el entorno de Manuel Ibero atraviesa un momento de profunda tristeza. Si bien no se trata de una pérdida comparable a la de un familiar directo, el golpe emocional no deja de ser significativo: falleció Ámbar, la querida mascota de la familia.

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A través de sus redes sociales, los seres queridos del participante compartieron un sentido mensaje para despedirla. "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa", expresaron junto a una imagen de la perrita, reflejando el profundo vínculo afectivo que los unía.

IG Manuel Ibero - muerte perrita Ámbar

Lo cierto es que Manuel Ibero mantenía una relación muy cercana con su mascota, por lo que, de enterarse, la noticia podría impactarlo fuertemente en medio de su participación en el reality. Sin embargo, hasta el momento no hubo información oficial que confirme si la producción tiene previsto comunicarle lo sucedido.

IG Manuel Ibero - muerte perrita Ámbar 1

Es importante recordar que el protocolo del programa establece que sólo en casos de fallecimiento de familiares directos existe la obligación de interrumpir el aislamiento. Aun así, la decisión final puede quedar en manos de la familia, que tiene la potestad de elegir si desea que el participante reciba o no esa información mientras continúa en competencia. Un antecedente claro fue el de Martina Pereyra, quien perdió a su abuela durante su paso por el ciclo y recién se enteró al salir de la casa.

Con este panorama, crece la incertidumbre en torno a qué decisión tomarán tanto los familiares de Manuel Ibero como la producción de Gran Hermano. La gran incógnita gira en torno a si optarán por contarle lo ocurrido en pleno juego o si, por el contrario, decidirán resguardarlo y esperar a que finalice su participación para darle la triste noticia.

Manuel Ibero y Ámbar

Qué fue lo que Manuel le dijo al oído a Lola antes de que abandonase la casa de Gran Hermano

Tras haber logrado sortear distintas placas de nominación y pese a las miradas de varios compañeros que la señalaban como “planta” dentro de la convivencia, el pasado 13 de abril Lola Tomaszeuski se convirtió en la eliminada de la semana en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En un duelo mano a mano frente a Brian Sarmiento, fue finalmente la decisión del público la que terminó definiendo su salida del reality, cerrando así su paso por el juego.

La eliminación generó un fuerte impacto dentro de la casa, pero quien más lo sintió fue Manuel Ibero, con quien la participante había construido un vínculo muy cercano a lo largo de la convivencia. Apenas se confirmó la decisión, el joven no pudo contener la emoción y se quebró en vivo, protagonizando una despedida cargada de lágrimas que dejó expuesta la intensidad de esa relación.

En ese momento final entre ambos, se produjo un intercambio breve pero cargado de significado. Lola Tomaszeuski, intentando contener la situación, le expresó “Tranqui”, mientras que Manuel Ibero respondió sin dudar “Te quiero”. Ella, con la misma carga emocional, contestó “Yo más”, a lo que él insistió, visiblemente afectado: “Te quiero. Te quiero mucho”. Antes de separarse definitivamente, la influencer cerró ese instante íntimo con un “Te voy a extrañar. Tranqui”, dejando ver la profundidad del lazo que habían formado.

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Ya en el momento de despedida general, Lola Tomaszeuski tomó la palabra frente a sus compañeros y, aún movilizada pero con serenidad, dejó un mensaje de cierre: “Sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón. Voy a dar todo para volver”.

A su vez, reforzó su mirada sobre el paso por el programa con una reflexión más amplia: “Jueguen y vivan esta experiencia al máximo. Sean ustedes mismos. Yo me voy contenta porque fui yo. Jugué como pude. Me voy súper contenta afuera porque ahí está la gente que me quiere”, expresó, destacando su forma de atravesar el reality.

Dentro de la casa, la salida se sintió de inmediato. Manuel Ibero, completamente desbordado, no logró recomponerse tras la partida de su compañera. En diálogo con Santiago del Moro, todavía atravesado por la angustia, resumió su dolor en una frase contundente: “Se fue mi mejor amiga”.

Si bien Lola Tomaszeuski mantiene una relación fuera del reality, su estrecha cercanía con Manuel Ibero no pasó desapercibida. Los gestos de complicidad, el afecto constante y algunos episodios de celos comenzaron a generar comentarios tanto dentro como fuera de la casa, alimentando versiones que los vinculaban más allá de la amistad.

Manue y Lola GH

     

 

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