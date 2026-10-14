No es la amiga de Ana Paula Dutil: quién es la verdadera amante de Emanuel Ortega

La versión generó repercusión porque, de acuerdo con lo relatado en el programa, el conflicto no habría quedado limitado a un encuentro en el estudio. Iavícoli sostuvo que Prandi habría encontrado mensajes comprometedores entre su pareja y la cantante.

“Encontró mensajes con esta chica subidos de tono, ahí lo encara. El viernes estalla y le dice: ‘¿Por qué hacés esto? Me molesta’”, relató la periodista al reconstruir la supuesta discusión.

Según la reconstrucción presentada en LAM, después de ese primer episodio Emanuel Ortega y Josefina Lynch habrían vuelto a encontrarse en el estudio durante el fin de semana.

“Emanuel y Josefina volvieron a encontrarse el sábado y domingo en el estudio, por eso el lunes lo echó de la casa”, afirmó Iavícoli.

De esta manera, la panelista ubicó esos presuntos encuentros como parte de la secuencia que habría terminado de quebrar la relación. Sin embargo, las afirmaciones sobre los mensajes, los encuentros y una eventual infidelidad corresponden a la versión difundida en el programa y no constituyen, por sí solas, una confirmación independiente de los hechos.

Por ahora, el nombre de Josefina Lynch quedó en el centro de las versiones sobre la ruptura, mientras el supuesto episodio en el estudio de grabación suma interrogantes a una separación que continúa generando repercusiones.