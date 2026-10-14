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No es la amiga de Ana Paula Dutil: quién es la verdadera amante de Emanuel Ortega

Giro inesperado en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: la mujer señalada como tercera en discordia no es la amiga de Ana Paula Dutil. Enterate.

No es la amiga de Ana Paula Dutil: quién es la verdadera amante de Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo explosivo. Cuando las primeras versiones apuntaban a Mariana Marx, una escritora amiga de Ana Paula Dutil, en LAM dieron otro nombre que habría cambiado el rumbo de la historia: Josefina Lynch, la cantante y expareja de Joaquín Levinton. Según reveló Karina Iavícoli, su aparición en el estudio de grabación del músico habría sido el detonante de la ruptura.

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El final de la relación sorprendió por la rapidez con la que se desencadenó la crisis. Después de años juntos y de haber celebrado su casamiento civil, la pareja quedó envuelta en rumores sobre una tercera persona. Ahora, las declaraciones televisivas pusieron el foco en una mujer que, hasta el momento, no había ocupado el centro de la polémica.

En LAM, Iavícoli contó que habló con personas cercanas a Prandi para reconstruir lo sucedido y deslizó que Ana Paula Dutil habría tenido un papel en los contactos de Emanuel con mujeres vinculadas al ambiente musical. En ese contexto, mencionó a Mariana Marx y el uso del estudio de grabación, pero luego introdujo un nombre diferente.

“Esta chica, que es preciosa, que fue novia de un famoso, es Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton. El detonante de la separación es esta chica, fue el viernes al estudio a grabar”, aseguró la panelista.

La versión generó repercusión porque, de acuerdo con lo relatado en el programa, el conflicto no habría quedado limitado a un encuentro en el estudio. Iavícoli sostuvo que Prandi habría encontrado mensajes comprometedores entre su pareja y la cantante.

“Encontró mensajes con esta chica subidos de tono, ahí lo encara. El viernes estalla y le dice: ‘¿Por qué hacés esto? Me molesta’”, relató la periodista al reconstruir la supuesta discusión.

Según la reconstrucción presentada en LAM, después de ese primer episodio Emanuel Ortega y Josefina Lynch habrían vuelto a encontrarse en el estudio durante el fin de semana.

“Emanuel y Josefina volvieron a encontrarse el sábado y domingo en el estudio, por eso el lunes lo echó de la casa”, afirmó Iavícoli.

De esta manera, la panelista ubicó esos presuntos encuentros como parte de la secuencia que habría terminado de quebrar la relación. Sin embargo, las afirmaciones sobre los mensajes, los encuentros y una eventual infidelidad corresponden a la versión difundida en el programa y no constituyen, por sí solas, una confirmación independiente de los hechos.

Por ahora, el nombre de Josefina Lynch quedó en el centro de las versiones sobre la ruptura, mientras el supuesto episodio en el estudio de grabación suma interrogantes a una separación que continúa generando repercusiones.

En pocas palabras

  • Separaci ilde{n} de Prandi y Ortega: Se revel ilde{o} que Josefina Lynch ser ilde{i}a la verdadera tercera en discordia, no Mariana Marx.
  • Detonante de la ruptura: Seg ilde{u}n versiones, Julieta Prandi habr ilde{i}a encontrado mensajes subidos de tono entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch.
  • Encuentros en el estudio: Se reportaron m ilde{u}ltiples encuentros entre Ortega y Lynch en el estudio de grabaci ilde{o}n, intensificando la crisis.
Resumen generado por Thinkindot AI
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