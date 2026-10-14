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Los precios impactantes que Antonela Roccuzzo le puso a su ropa en plena venta de garage

Antonela Roccuzzo abrió su exclusivo vestidor en Miami y puso todo a la venta: mirá los impactantes precios de las cartera, vestidos y jeans.

Los precios impactantes que Antonela Roccuzzo le puso a su ropa en plena venta de garage

Antonela Roccuzzo volvió a abrir las puertas de su exclusivo guardarropa y sorprendió con una selección de prendas y accesorios de lujo que puso a la venta a través de Vestiaire Collective, una plataforma especializada en moda de segunda mano. La esposa de Lionel Messi ofrece artículos de reconocidas marcas internacionales con precios que van desde los 221 hasta los 7.850 dólares entre las piezas destacadas.

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La empresaria rosarina anunció la iniciativa en su cuenta de Instagram con una fotografía en la que luce un vestido verde oliva de Tom Ford, que forma parte de la colección disponible por 1.355 dólares. A partir de esa publicación, volvió a quedar expuesto el exclusivo universo fashion de Antonela, con prendas de diseñador, carteras, camperas, jeans y accesorios.

“Vuelvo a abrir mi armario con Vestiaire. Algunas de mis prendas favoritas de mi colección en Miami. Ojalá las disfruten tanto como las disfruté yo”, escribió para presentar la selección.

Entre las firmas que aparecen en el catálogo se encuentran Prada, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana y Alaïa, marcas reconocidas dentro del mercado internacional del lujo. Los valores varían según el diseño, la marca y el estado de conservación de cada artículo.

No es la primera vez que Antonela participa de una iniciativa de este tipo. En noviembre de 2025, realizó una venta benéfica cuya recaudación fue destinada a Estudiar es Mejor, una organización que impulsa proyectos educativos en Argentina.

Entre las opciones más accesibles de la selección aparecen unos jeans de JW Anderson por 221 dólares, un minivestido marrón de Attico por 238 dólares y unos jeans Prada por 389 dólares.

La colección también incluye prendas de Dolce & Gabbana. Una minifalda de la firma se ofrece por 352 dólares, el mismo precio que una campera de cuero de la marca. En tanto, una campera corta de denim blanco de Prada tiene un valor publicado de 1.003 dólares.

Los vestidos de diseñador también forman parte de la propuesta. Un modelo estampado de Emilio Pucci cuesta 951 dólares, mientras que otro vestido corto multicolor de Alaïa se ofrece por el mismo precio. El diseño verde oliva de Tom Ford que Antonela utilizó para anunciar la venta está publicado a 1.355 dólares.

Los accesorios concentran algunos de los precios más elevados del catálogo. Una mochila de cuero blanco de Louis Vuitton se ofrece por 1.344 dólares, mientras que una valija Horizon de la misma marca tiene un valor de 1.848 dólares.

Sin embargo, las piezas que más llaman la atención son dos bolsos de viaje de Bottega Veneta. El modelo rosa y lila está publicado a 7.850 dólares, mientras que la versión negra cuesta 6.500 dólares.

De esta manera, la selección reúne desde prendas de segunda mano por poco más de 200 dólares hasta accesorios que superan los 7.000, siempre dentro del segmento de las marcas internacionales de lujo.

Los precios corresponden a los valores publicados en la plataforma y pueden cambiar según la disponibilidad de los productos. La propuesta permite acceder a piezas del guardarropa personal de Antonela Roccuzzo y, al mismo tiempo, vuelve a poner en primer plano su vínculo con el mundo de la moda.

En pocas palabras

  • Antonela Roccuzzo: Puso a la venta prendas de lujo en Miami a través de Vestiaire Collective.
  • Precios: Artículos de marcas como Prada, Dior y Chanel, con valores entre 221 y 7.850 dólares.
  • Iniciativa: Ya había realizado una venta benéfica en 2025, destinando fondos a proyectos educativos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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