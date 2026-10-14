ANSES: vuelven el bono y los pagos para jubilados que cobran la mínima

¿Quiénes cobran la jubilación mínima de ANSES el miércoles 14 de octubre?

Luego de la pausa por el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la acreditación de fondos vuelve a operar con normalidad en las entidades bancarias de todo el país.

El miércoles 14 de octubre cobran los jubilados y pensionados con haberes mínimos cuyo DNI finalice en 3. Los depósitos incluyen tanto el haber mensual correspondiente como la liquidación completa del refuerzo de ingreso.

¿Cómo funciona el calendario de cobro según la terminación de DNI?

El organismo previsional ordena la distribución de los fondos de acuerdo con el último número de la Documentación Nacional de Identidad del titular. Este mecanismo permite distribuir de manera escalonada el flujo de personas en sucursales físicas y cajeros automáticos.

La grilla de fechas se completa de forma correlativa para garantizar que todos los titulares que perciben la mínima cobren la prestación ajustada con el bono antes de la finalización del mes.

¿Cuál es el calendario completo de pago para jubilados de ANSES en octubre?

Las fechas de cobro restantes correspondientes a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se distribuyen de acuerdo al siguiente cronograma oficial: