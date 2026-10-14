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ANSES: vuelven el bono y los pagos para jubilados que cobran la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social reanuda el cronograma de pagos del mes tras el feriado nacional, incorporando el ajuste por inflación y el refuerzo económico extraordinario para los haberes mínimos.

ANSES retoma los pagos para jubilados que cobran la mínima (Foto: A24.com).

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¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES con el bono de $70.000 en octubre?

En octubre, los haberes previsionales registran un incremento del 1,66%, en consonancia con la fórmula de movilidad calculada sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto reportado por el INDEC. Al haber básico ajustado se le adiciona en forma integra el bono extraordinario de $70.000 impulsado por el Gobierno nacional.

El desglose final según el tipo de prestación se estructura de la siguiente manera:

  • Jubilación Mínima: haber básico de $435.748,51 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $505.748,51.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber básico de $348.598,81 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $418.598,81.

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: haber básico de $305.023,96 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $375.023,96.

  • Pensión Madre de 7 Hijos: haber básico de $435.748,51 + Bono extraordinario de $70.000 = Total consolidado en mano: $505.748,51.

En los casos de los beneficiarios que perciben ingresos superiores al mínimo, el plus adicional de $70.000 se otorgará de manera proporcional hasta cubrir el tope de $505.748,51.

¿Quiénes cobran la jubilación mínima de ANSES el miércoles 14 de octubre?

Luego de la pausa por el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la acreditación de fondos vuelve a operar con normalidad en las entidades bancarias de todo el país.

El miércoles 14 de octubre cobran los jubilados y pensionados con haberes mínimos cuyo DNI finalice en 3. Los depósitos incluyen tanto el haber mensual correspondiente como la liquidación completa del refuerzo de ingreso.

¿Cómo funciona el calendario de cobro según la terminación de DNI?

El organismo previsional ordena la distribución de los fondos de acuerdo con el último número de la Documentación Nacional de Identidad del titular. Este mecanismo permite distribuir de manera escalonada el flujo de personas en sucursales físicas y cajeros automáticos.

La grilla de fechas se completa de forma correlativa para garantizar que todos los titulares que perciben la mínima cobren la prestación ajustada con el bono antes de la finalización del mes.

¿Cuál es el calendario completo de pago para jubilados de ANSES en octubre?

Las fechas de cobro restantes correspondientes a jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se distribuyen de acuerdo al siguiente cronograma oficial:

  • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

  • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

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