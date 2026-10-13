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Revelación total: se supo qué hacía Miren Algañarás mientras Darío Giordano exponía a sus hijos a lo peor

Se supo la verdad: Qué hacía Miren Algañarás mientras Darío Giordano hacía vivir un calvario a los hijos de Romina Yan. Enterate.

Revelación total: se supo qué hacía Miren Algañarás mientras Darío Giordano exponía a sus hijos a lo peor

El estremecedor testimonio de Valentín Yankelevich sobre la violencia física y psicológica que, según denunció, sufrió durante su infancia junto a su hermano Franco volvió a sacudir a la familia de Romina Yan. En medio de la conmoción, Gustavo Yankelevich reveló un detalle clave sobre lo que ocurría dentro de la casa de Darío Giordano y explicó por qué Azul, la hija menor, permaneció con su padre mientras sus hermanos quedaron bajo su cuidado. En su relato, también mencionó qué hacía la pareja de Giordano cuando comenzaban los episodios de violencia.

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En una entrevista con Mediodía Noticias, por eltrece, el productor recordó el complejo proceso familiar y judicial que atravesaron después de la muerte de Romina, en 2010. Durante un tiempo, los tres chicos quedaron al cuidado de su padre, hasta que las evaluaciones y las decisiones judiciales derivaron en que Gustavo asumiera la crianza de Franco y Valentín.

Pero hubo una pregunta que atravesó aquella decisión: ¿por qué Azul siguió viviendo con su padre mientras sus dos hermanos se fueron con su abuelo? Gustavo dio su explicación y recordó una situación que, con el paso del tiempo, adquirió otra dimensión.

Según contó, durante el proceso judicial se realizaron evaluaciones psicológicas a los tres chicos, a Giordano y a él. De acuerdo con su testimonio, la profesional que intervino consideró que los tres nietos debían vivir con él porque su padre no estaría en condiciones de hacerse cargo de la crianza.

Este test lo hicieron mis tres nietos, él y yo”, recordó. Sin embargo, el productor decidió plantearle al juez una diferencia que consideraba importante respecto de Azul.

“Yo hablé con el juez y le dije que él a Azul no le pegaba, que si Azul se venía con los chicos se iba a sentir mal porque ella nunca vio nada”, relató Gustavo. Por ese motivo, pidió que la niña permaneciera con su padre, mientras Franco y Valentín se iban a vivir con él.

Uno de los pasajes más impactantes de la entrevista llegó cuando Gustavo recordó qué ocurría con Azul cuando, según su relato, Giordano comenzaba a gritar y se producían los golpes contra sus hijos.

“Cuando él empezaba a gritar y ya sabía que se veían los golpes, la agarraba a ella y se la llevaba a caminar afuera”, contó el productor al describir la conducta de la pareja de Giordano, Miren Algañarás.

La frase puso el foco en una escena concreta de la dinámica familiar: de acuerdo con la versión de Gustavo, cuando comenzaban esos episodios, Azul era retirada de la casa y salía a caminar con la Miren, la chef pareja de su padre.

Sin embargo, hubo un detalle que lo marcó y que mostró que Azul podía haber registrado algunas de aquellas situaciones, aunque no las interpretara de la misma manera que Franco y Valentín.

Gustavo recordó que, después de que sus hermanos le contaran lo que aseguraban haber vivido, Azul sostuvo que ella nunca había visto nada. Pero entonces mencionó una escena que recordaba de su infancia.

Un día Azul, después de que sus hermanos le contaran todo, les dijo que ella nunca había visto nada, solo que su papá los arrastraba por la escalera. Preguntó: ‘¿Eso es pegar?’”, relató.

La pregunta dejó al descubierto el modo en que, según el recuerdo de su abuelo, la niña había interpretado aquella situación. Algo que para sus hermanos formaba parte de los episodios de violencia denunciados, para ella parecía no haber tenido, en ese momento, el mismo significado.

“Ella tenía todo muy normalizado”, reflexionó Gustavo sobre aquella reacción.

El recuerdo de la escalera se convirtió así en uno de los pasajes más dolorosos de su relato. Azul decía no haber presenciado los hechos que sus hermanos describían, pero conservaba en su memoria una escena que abrió nuevos interrogantes sobre lo que ocurría puertas adentro.

El relato sobre Miren Algañarás, las salidas a caminar con Azul y la pregunta de la niña sobre lo que veía en su casa aportó nuevos detalles a una historia que volvió a conmover tras las declaraciones de Valentín. Se trata de recuerdos y afirmaciones atribuidos a Gustavo Yankelevich; por sí solos, no permiten establecer qué sabía o qué responsabilidad pudo haber tenido cada adulto en los hechos denunciados.

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