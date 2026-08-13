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No las compres más: cómo hacer hamburguesas caseras y llenas de sabor en menos de 5 minutos

Con carne vacuna y pocos ingredientes, se pueden preparar en casa hamburguesas sabrosas y jugosas en menos de 5 minutos.

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Con carne vacuna y pocos ingredientes

Con carne vacuna y pocos ingredientes, se pueden preparar en casa hamburguesas sabrosas y jugosas en menos de 5 minutos.

Las hamburguesas de carne vacuna son una opción sencilla para disfrutar de un plato sabroso y jugoso sin recurrir a las opciones industrializadas. Con pocos ingredientes y algunos pasos simples, se puede conseguir una preparación tierna y llena de sabor.

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Ingredientes para hacer hamburguesas caseras

  • Carne vacuna picada
  • 2 huevos
  • Sal
  • Pimienta
  • Ajo
  • Perejil
  • Pan rallado
  • Leche
  • Aceite de oliva

Cómo hacer hamburguesas de carne vacuna

(La receta corresponde al canal de YouTube "Anna recetas fáciles")

  • Picar el ajo y el perejil: picar bien fino y reservar.
  • Mezclar los ingredientes: colocar la carne en un recipiente amplio y sumar los dos huevos, la sal, la pimienta, el ajo y el perejil. Integrar bien hasta obtener una preparación uniforme.
  • Lograr una mezcla jugosa: agregar unas cucharadas de pan rallado y un poco de leche. La preparación debe quedar blanda, pero firme para poder moldearla. Si queda demasiado espesa, sumar un poco más de leche.
  • Darles forma: humedecer las manos con aceite de oliva, tomar una porción y aplastarla sobre un trozo de film hasta conseguir la forma circular.
  • Cocinar: calentar una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva. Cuando esté bien caliente, cocinar por ambos lados hasta alcanzar el punto deseado. Para una cocción completa, conviene hacer piezas más finas.

Cómo conservar hamburguesas de carne en el freezer

Se pueden acompañar con papas fritas y ensalada. Si no se consumen en el momento, colocarlas sobre una tabla y llevarlas al freezer. Una vez congeladas, guardarlas en bolsas aptas para freezer para utilizarlas posteriormente.

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